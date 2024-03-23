Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Etkinlik Düzenledi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde Etkinlik Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü\'nde Etkinlik Düzenledi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Down sendromlu çocuklar, eğlence, spor ve müzik eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

23.03.2024 10:35  Güncelleme: 10:43
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında etkinlik düzenledi. Down sendromlu çocuklar, eğlence, spor ve müzik eşliğinde keyifli saatler geçirdi.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenledi. Down sendromlu öğrencilerin, öğrenci ailelerinin ve eğitimcilerin katılım sağladığı farkındalık etkinliğinde, down sendromlu gençler, eğlenceli bir gün geçirdi. Down sendromlu çocuklar eğlence, spor ve atölye etkinlikleriyle, sevdiği müziklerle dans etti ve keyifli bir gün geçirdi.

"Gurur duyuyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, dünyada yaklaşık 7 milyon down sendromlu bireyin olduğunu, ülkemizdeyse bu sayının 70 bin ila 100 bin arasında olduğunu belirtti. Iltar, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde, burada ve birçok yerde down sendromlu bireylere, özel eğitim vererek bu çocukları erken yaşta topluma kazandırma niyetindeyiz. Bugün bulunduğumuz tesiste çocuklarımız bireysel anlamda öz bakım, spor, kişisel gelişim gibi birçok alanda eğitim alıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bununla gurur duyuyoruz. Çocuklarımızı topluma kazandırmanın öneminin farkındayız. Bugüne özel down sendromlu çocuklarımız, aileleriyle ve öğretmenleriyle beraber, mutlu olduğu birçok etkinliğe katıldı" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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