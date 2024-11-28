Antalya Büyükşehir Belediyesi Merkez Aşevi 2024\'te 553 Bin Porsiyon Yemek Dağıttı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Merkez Aşevi, 2024 yılında ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek servis etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Duraliler'de bulunan Merkez Aşevi'nde gıda mühendisleri ve diyetisyen gözetiminde hijyenik bir ortamda hazırlanan yemekler, ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılıyor. 2024 yılı Ocak ayından bu yana ihtiyaç sahiplerine 553 bin 266 porsiyon yemek dağıtımı gerçekleştirdi.

41 kişilik ekip görev yapıyor

Merkez Aşevi'nde, aşçı, yardımcı personel, temizlik personeli ve şoförlerden oluşan 41 kişilik bir ekip hizmet veriyor. Aşevi'nde her gün öğle ve akşam öğünleri için üç çeşit yemek hazırlanarak, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor.

Mobil Aşevi

Büyükşehir Belediyesi, Mobil Aşevi aracılığıyla da doğal afetlerde, Ramazan ve Muharrem aylarında Antalya'nın dört bir yanında vatandaşlara yemek ikramında bulunuyor. Yılbaşından bu yana mobil aşevi 74 bin 237 kişiye sıcak yemek ulaştırdı. Öğrencilere yönelik başlatılan sıcak çorba ikramı kapsamında da 3 bin 950 kişiye çorba dağıtıldı.

Sosyal inceleme sonrası yardım

Sosyal yardımların gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşması için titiz bir çalışma yürütülüyor. Başvurular, alanında uzman sosyologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından incelenerek, değerlendirme kuruluna sunuluyor. Kurulun onayından geçen başvuru sahiplerine, ihtiyaçları doğrultusunda destek veriliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Merkez Aşevi'nin yanı sıra Manavgat ve Alanya'da bulunan aşevleri ile de vatandaşlara destek oluyor.