Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Ramazan Ayında Yardım Eli

Antalya Büyükşehir Belediyesi birlik, beraberlik ve dayanışmanın simgesi Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği sağlarken, Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde yüzlerce hanenin iftar sofrasını sıcak yemekle buluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ilk kez üretimi yapılan Ramazan pidesi ise uygun fiyatı ile sofralarda yerini alıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmetini ve desteğini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, bereketin ve paylaşmanın ayı olan Ramazan'da da vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Kapı kapı Ramazan kolisi dağıtılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan kolileri 19 ilçede belirlenen ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor. Ekipler tarafından titizlikle hazırlanan Ramazan kolileri, hane hane, kapı kapı dağıtılarak vatandaşların sofralarına bereket katıyor.

Yüzlerce haneye sıcak yemek

Ramazan ayı dolayısıyla Mobil Aşevi Tırı da mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Bir fabrika gibi çalışan Merkez Aşevi, günün ilk saatlerinde başladığı yemek pişirme mesaisini gün boyu sürdürüyor ve burada pişen AŞ yüzlerce haneye ulaşıyor. Özenle hazırlanan yemekler, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın koordinesinde Mobil Aşevi Tırı ile her gün farklı mahallerde dağıtılıyor. İftar saati öncesinde 4 çeşit sıcak yemek vatandaşa ikram ediliyor.

Ramazan pidesi sofralara lezzet kattı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek Fabrikası'nda ilk kez kendi ürettiği Ramazan sofralarının vazgeçilmezlerinden olan pideyi de Antalyalılarla buluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan EKDAĞ A.Ş. tarafından bu yıl ilk kez üretimi yapılan 250 gram Ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satılıyor. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte daha uygun fiyata ramazan pidesi almak isteyenler, Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturuyor.

Halk memnun

Halk Ekmek Büfesinin müdavimlerinden emekli öğretmen Doğan Yıldırım, halk ekmekten çok memnun olduğunu söyleyerek, "Her sabah günlük ekmeğimi alırım. Ramazan ayına özel pide çıkartmışlar. Çıktığı günden beri alıyorum hem lezzetli hem fiyatı uygun ellerine sağlık. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim" dedi. Halk Ekmek Büfesinden alışverişini yapan Ali Rıza Sul isimli vatandaş, "Uluç Mahallesinde Halk Ekmek büfesinden her gün gelir ekmeğimi alırım. Buğday, çavdarlı ve tahıllı ekmekleri alırdım Ramazan ayında da pidesini almaya başladım. Gayet lezzetli, sağlıklı ve ucuz" diye konuştu.

Lezzetli ve hesaplı

EKDAĞ A.Ş. Genel Müdürü Ahmet Aydın, "Bu sene ilk defa Halk Ekmek Fabrikası'nda geleneksel yöntemlerle Ramazan pidemizi ürettik. Hijyenik imkanlarda çıtır çıtır üretilen pideler, Ramazan ayı boyunca tüm Halk Ekmek Büfelerinde olacak. Vatandaşlarımızın Ramazan ayında lezzetli ve kaliteli pide yiyebilsin diye 250 gram Ramazan pidesi, Halk Ekmek büfelerinde 15 TL'den satışa sunuldu" dedi. - ANTALYA