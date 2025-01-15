Antalya Büyükşehir Belediyesi\'nden Yerel Gençlik Politikası Programı

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(ANTALYA) - Gençlik Meclisi toplantısında gençlere seslenen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, " Türkiye'de ilk olacak Antalya Yerel Gençlik Politikası Programı'nı başlatıyoruz. Bu yılın sonunda sizlerle çalışarak Antalya Yerel Gençlik Eylem Planı'nı tamamlayacağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin gençlerin fikir ve önerileriyle kent yönetiminde söz sahibi olmasını sağlamak için kurduğu Gençlik Meclisi, 2025 yılının ilk toplantısı yaptı. Başkan Böcek de ilk toplantıda gençleri yalnız bırakmadı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan Gençlik Meclisi'nde, Başkan Böcek gençlere seslendi.

"Antalya'nın geleceğini siz gençlerle inşa edeceğiz" diyerek konuşmasına başlayan Başkan Böcek, şunları kaydetti:

"Bu meclise katılımınız eğitimden, çevreye, kültürden, spora, sosyal projelerden girişimcilik destelerine kadar kentimize katkı sağlamak adına önemli bir adımdır. Hepinizi yürekten kutluyorum. İçinde vatan ve millet sevgisi taşıyan siz kıymetli evlatlarımızla gurur duyuyorum. Antalya'mızı çocuğuyla, genciyle, kadınıyla emeklisiyle daha yaşanabilir, daha mutlu bir hale getirmek siz gençlerin hayalleri ve katkılarıyla mümkün olacaktır. Türkiye'de ilk olacak bir programı Antalya Yerel Gençlik Politikası Programını başlatıyoruz. Bu yılın sonunda sizlerle çalışarak Antalya Yerel Gençlik Eylem Planı'nı tamamlamış olacağız. Bu program, bu şehri birlikte yöneteceğimizin en güzel örneklerinden biri olacaktır. Her zaman olduğu gibi sizlerin enerjisine, yenilikçi bakış açınıza güveniyor, birlikte çalışmaktan büyük bir heyecan duyuyorum. Bu şehrin gelecekteki yöneticileri, liderleri ve öncüleri olduğunuzu unutmayın."

Başkan Böcek, konuşmasında gençleri kaygılandıran ekonomik zorlukların derinleştiği bir dönemden geçtiklerine de dikkati çekti. Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimizden bugüne dek gençlerimiz için güzel işler başardık. Gençlik birimi kurduk, gençlik merkezlerini açtık. Barınma sorunu yaşayan gençlerimiz için altı öğrenci yurdu açtık. Üniversite öğrencilerine yönelik ücretsiz verdiğimiz 5 ton ücretsiz suyu 10 tona çıkardık. Üniversite öğrencilerimize 10 bin TL burs desteği veriyoruz. Mesleki ve kişisel gelişiminiz için ücretsiz kurslar ve eğitimler düzenliyoruz. Genç Antalya Gönüllüleri, İzcilik ve Gençlik Meclisi gibi sizleri güçlendirecek programları başlattık. Yapay zeka ve girişimcilik gibi yeni alanlar için Antalya Girişimcilik Merkezi'ni açtık."

Başkan Böcek'in konuşmasının ardından Gençlik Meclisi'nin 2025 yılı dönemi için başkanlık seçimi yapıldı. 112 gencin yer aldığı 2025 dönemi Gençlik Meclisi Başkanlığı'na Mine Nur Demirkıran seçildi.