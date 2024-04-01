Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayı İftar Programlarına Devam Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında düzenlediği iftar programları devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin dayanışmanın artması adına her yıl geleneksel olarak düzenlediği iftar yemekleri devam ediyor. Ramazan ayının büyük bir kısmı geride kalırken, Büyükşehir Belediyesi, kentin birçok farklı noktasında Mobil Aşevi TIR'ıyla ve sabit olarak da Karaalioğlu Parkı'nda bulunan Atatürk Spor Salonu'nda iftar veriyor.

MAHALLELERDE YEMEK DAĞITIMI

"İftarda Mahallenizdeyiz" sloganıyla kent merkezindeki mahallelerde sıcak yemek dağıtımı yapan Mobil Aşevi TIR'ı, son olarak Kepez ilçesine bağlı Yükseliş Mahallesi'ndeydi. Yükseliş Mahallesi'nde yapılan yemek dağıtımında yaklaşık bin 500 kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Atatürk Spor Salonu'nda yapılan yemek ikramında da her gün bin 200 kişiye 4 çeşit yemek dağıtımı yapılıyor.