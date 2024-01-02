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Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Destek Sağlıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Destek Sağlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla açtığı kız öğrenci yurduyla öğrencilere sıcak bir yuva sunuyor. Yurtta barınmanın yanı sıra yemek, internet ve çamaşır gibi birçok hizmet de veriliyor. Öğrenciler, yurtta aile ortamı bulduklarını ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e teşekkür ettiklerini belirtiyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Üniversite Öğrencilerine Destek Sağlıyor
02.01.2024 - 10:52,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için ekim ayında Gülveren Mahallesi'nde açtığı kız öğrenci yurdu, öğrencilere sıcak yuva oldu. Yurtta üniversite öğrencilerine, barınmanın yanı sıra yemek, internet ve çamaşır gibi birçok hizmet de veriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da artan kira fiyatları sonrasında üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını çözmek amacıyla geçen yıllarda üniversite bölgesinde 330 öğrenci kapasiteli kız ve erkek öğrenci yurtları ile Elmalı'da 90 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurdu hizmete açmıştı. Başkan Böcek son olarak Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'ndan kiralanan 50 öğrenci kapasiteli kız öğrenci yurdu ile üniversite öğrencilerine destek sağladı. 2023-2024 eğitim-öğretim yılında 50 öğrenci kapasitesi ile faaliyet gösteren yurttan üniversite öğrencileri, büyük memnuniyet duyuyor.

"YURTTA AİLE ORTAMI VAR"

Kepez ilçesine bağlı Gülveren Mahallesi'nde bulunan ve Akdeniz Üniversitesi'ne yakın olan kız yurdu, yüksek ev ve yurt kiraları karşısında öğrencilerin tercih noktası oldu. Yurtta kalan öğrencilere sabah ve akşam sıcak yemek, internet ve çamaşır hizmeti veriliyor.

Ev ve yurt ücretlerinin çok yüksek olduğuna dikkat çeken Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü Öğrencisi Dilara Tutkun, "Barınma öğrencilerin en temel sorunu. Büyükşehir Belediyesi'nin yurdunda kalmak çok avantajlı ve konforlu. İnternet hizmeti var.  Kütüphanede rahat şekilde ders çalışabiliyoruz. İki öğün sıcak yemeği, sıcak suyu ve doğalgazı var. Hasta olduğumuz zaman bile bize yardımcı oluyorlar. Yurtta bir aile ortamı var. Çok memnunuz. Öğrenci dostu Başkan Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" diye konuştu.

İNTERNET, SICAK YEMEK VE KÜTÜPHANE

Akdeniz Üniversitesi Turizm İşletme son sınıf öğrencisi Şeyma Köksal da "Antalya'da ev kiraları çok yüksek. Barınma ihtiyacı öğrencileri çok zorluyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu yurt bize sıcak bir yuva oldu. Her türlü imkanımız var. Yurt çalışanları bize çok yardımcı oluyor ve sorunlarımızı hemen çözüyor. Öncelikle yurt üniversiteye çok yakın ulaşım kolay. Güvenli, odalarımız geniş ve konforlu, ders çalışabileceğimiz kütüphanesi var. Yemekler çok lezzetli hatta doymadığımız zaman tekrar yemek yiyebiliyoruz. Biz öğrencileri düşünüp böyle bir destek sağladığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: ANKA
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