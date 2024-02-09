Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı\'da Okullara Spor Malzemesi Dağıttı

Yerel

Çocukları spora teşvik etmek için desteklerini sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi ilçelerde merkeze uzak mahallelerdeki okulların spor altyapısını güçlendirmek için malzeme yardımı yapıyor. Bu kapsamda Elmalı'da 3 okula spor malzemesi dağıtıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi öğrencileri spora teşvik etmek, eksiklerini gidermek ve geleceğin sporcularını Antalya'ya kazandırmak amacıyla her yıl olduğu gibi merkezden uzak okullara spor malzemesi yardımına devam ediyor. Bu çalışmalar kapsamda Elmalı'da 3 okula futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu, badminton topu ve raketi, masa tenisi topu, filesi, raketi ile satranç takımları ve formaların yer aldığı malzemeler hediye edildi. Yeni spor malzemelerine kavuşan öğrenciler çok mutlu oldular.

"SPORA VE SPORCUYA DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK"

Büyükşehir Belediyesi Elmalı Hizmet Birimi Şube Müdürü Bilal Kasap, "Büyükşehir Belediye Başkanımız spora çok önem veriyor. Kırsal bölgelerde okuyan öğrencilerimizin spor malzemelerini tedarik etmeye çalışıyoruz. Bugün de ihtiyaç dahilinde Elmalı'da Eskihisar Şehit Nuri Çavdar İlk-Orta- İmam Hatip Ortaokulu, Tekke Abdal Musa Ortaokulu, Ali Mumcu Ortaokulu öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulunduk. Çocuklarımızla bir araya gelerek taleplerini teslim ettik. Onların sevinci bizi çok mutlu etti. Öğrencilerimize Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek önderliğinde spora teşviğimiz devam edecek" dedi.