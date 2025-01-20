Antalya'da Belarusk vatandaşı evinde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Belarusk vatandaşı evinde ölü bulundu

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WhatsApp grubundan haber alınamayan Siarhei Budnik, yedek anahtarla girilen evinde ölü bulundu.

20.01.2025 01:31
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WhatsApp grubundan ulaşamayıp yedek anahtarla eve girince acı manzarayla karşılaştılar

Belarus vatandaşı 54 yaşındaki adam yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ANTALYA - Antalya'da arkadaşlarının WhatsApp grubundan bir süredir cevap alamadığı Belarus uyruklu yabancı uyruklu adam yalnız yaşadığı ikametinde ölü olarak bulundu.

Olay, saat 22.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 512 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir arkadaşlarının ve yurt dışında bulunan eşinin WhatsApp gruplarından mesajlarına cevap vermeyen Belarus vatandaşı Siarhei Budnik'i merak eden arkadaşları şahsın ikametine geldi. Kapıyı çalan ancak cevap alamayan arkadaşları yedek anahtar ile ikamete girdiklerinde Budnik'i odada koltuk üzerinde hareketsiz ve kanlar içerisinde buldu.

En son 1 hafta önce görüşmüşler

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri sevk edilirken yapılan kontrollerde Belarus vatandaşı Siarhei Budnik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Siroz hastası olan Budnik ile arkadaşlarının en son 12 Ocak tarihinde görüştüğü öğrenilirken savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin çalışmasının ardından Siarhei Budnik'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Antalya\'da Belarusk vatandaşı evinde ölü bulundu
Kaynak: İHA

Antalya, Belarus, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Belarusk vatandaşı evinde ölü bulundu - Son Dakika

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