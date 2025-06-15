Antalya\'da Duş Kabini Camı Patladı: 80 Yaşındaki Adam Yaralandı

Antalya'da banyodan çıkacağı sırada duş kabini camının patlaması sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akdeniz Üniversitesi'nden emekli öğretim görevlisi Kemal Koçak (80), o anları anlattı. Koçak, "Bomba gibi patladı, dolu yağar gibi kolumun üzerine bütün cam kırıkları sıçradı" dedi.

Olay, geçtiğimiz ay Muratpaşa ilçesinde yaşayan emekli akademisyen Kemal Koçak'ın evinin banyosunda yaşandı. Duş aldıktan sonra kabinden çıkmak üzere olan Koçak, kapakları açtığı sırada duş kabininin temperli camı aniden patladı. Cam parçalarının üzerine yağması sonucu kolundan, bacaklarından ve ellerinden yaralanan Koçak, büyük kan kaybı yaşadı. Olayın ardından özel bir hastaneye kaldırılan Koçak'a 20'ye yakın dikiş atıldı, bir parmağında ise kemik çatlağı tespit edildi.

"Dolu yağar gibi cam yağdı"

Tedavisinin ardından halen sağ elini kullanamayan Koçak, yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Evde kimse yoktu. Duşa girmiştim tam çıktığım sırada kabinleri açarken sağ taraftaki cam bomba gibi patladı. Dolu yağar gibi kolumun üzerine bütün cam kırıkları sıçradı. Ayağımdaki cam kırıklarını temizlemeye çalıştım ama hem ayağım hem elimden kanlar akıyordu. Eşimi aradım ve ardından hastaneye gittik. Elime 20'ye yakın dikiş atıldı, kemiğimde de çatlak oluştu. Yaklaşık 1 aydır araba kullanamıyorum."

"Mutlaka film taktırın"

Kabinin patlamasıyla ilgili yaptığı araştırmalar doğrultusunda bilgilere ulaştığını kaydeden Koçak, "Allah benim başıma verdi, kimsenin başına vermesin. Temperli camların mutlaka en iyi fabrikasyonu olan noktalardan alınması lazım. Merdiven altı üretimler de oluyormuş, bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Üretim esnasında hava boşluğu bulunmaması gerekiyor camlarda. Montajcıların da kapı kolları ve köşelerini delerken cama zarar vermemesi gerekiyormuş. Isı farklılıkları oluştuğunda cam kırılıyor. Banyoda olmadığınız zaman da birçok kişinin başına bu durum gelmiş. Mutlaka cam bulundurulan duş kabinine film takılması gerekiyormuş. Ben iki banyoma da film takarak tedbirimi almaya çalıştım ama 7 yıl sonra" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA