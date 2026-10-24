Antalya’da "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü" - Son Dakika
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Antalya’da "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü"

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Antalya’da "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü"
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valiliği koordinesinde Kaş Kaymakamlığı tarafından "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet’e Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Valiliği koordinesinde Kaş Kaymakamlığı tarafından "Ecdadın Yolunda Cumhuriyet'e Saygı Yürüyüşü" düzenlendi.

Kaş ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi Gelibolu mevkiinde başlayan yürüyüş, 1. Dünya Savaşı'nda Kaş'taki topçu bataryalarında görev yaparken şehit düşen kahraman askerlerimiz ile Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in anısına gerçekleştirildi.

"Bağımsızlığımızı mücadele ederek kazandık"

Programda yaptığı konuşmada kahramanlarımızı anmanın Cumhuriyet'in ruhuna en uygun davranış olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, "Biz bağımsızlığımızı ve Cumhuriyetimizi birilerinin bize lütfetmesiyle almadık. Cumhuriyetimizi, vatanımızın her bir santimini, her bir taşını savaşarak, mücadele ederek ve şehit kanlarıyla sulayarak kazandık" dedi.

"Bütün gençlerimiz Mustafa Ertuğrul Aker'i tanımalı"

Bağımsızlığın imkansız zorluklar ve yokluklarla mücadele edilerek kazanıldığını vurgulayan Vali Şahin, "Bugün, yokluklar, zorluklar ve imkansızlıklar içinde Türk gencinin neler yapabileceğinin canlı ve somut örneklerinden birini Türk gençliğine tanıtmak üzere toplandık. Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'i Kaşlı gençler ve Antalyalılar çok iyi biliyor; ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin asil evlatlarının her birinin de bilmesi lazım. Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşları, Cihan Harbi'nde Meis Limanı'ndan ve buradan şehirlerimizi bombalayan zırhlılara karşı haftalar boyunca gecelerini gündüzlerine katarak sırtlarında taşıdıkları top unsurlarıyla buraya geldiler ve altı tane dağ topuyla düşmanı denize döktüler" ifadelerini kullandı.

"Kahramanlarımız, Cumhuriyet'in mimarları oldu"

Çanakkale'den Kutü'l-Amare'ye uzanan kahramanlık örneklerine dikkat çeken Vali Şahin, "Birinci Dünya Savaşı, 600 yıllık cihan devletimizin elimizden çıkmasına sebebiyet verdi. Fakat aynı savaş öyle büyük kahramanlar çıkardı ki o dev çınardan bir büyük devlet, yani Türkiye Cumhuriyeti doğdu. Çanakkale Harbi'nde yarbay olarak göreve başlayıp albaylığa yükselen ardından grup komutanı olarak neredeyse bir kolordudan daha büyük bir birliği yönetip Conkbayırı'nda ve Arıburnu'nda destan yazan Mustafa Kemal'i, Medine Müdafii Fahrettin Paşa'yı ve Kutü'l-Amare kahramanı Halil Kut'ları yine bu Cihan Harbi çıkardı. Bu büyük kahramanlar İstiklal Harbi'ni de büyük imkansızlıklarla başardılar, Türkiye Cumhuriyeti'ni inşa ve ihya ettiler. Bugün bu coğrafyada hür ve müstakil yaşıyorsak bunu o kahramanlarımıza borçluyuz" dedi.

"Kahramanlarımızın çizdiği rotada yürüyeceğiz"

Gençlere hayat yolculukları ve gelecekleri için tavsiyelerde bulunan Vali Şahin, "Değerli gençler, rotası belli olmayan gemiye hiçbir rüzgar fayda etmez. Sizler hayat yolculuğunuzda bir rota çizeceksiniz. Çizdiğiniz rota, bu kahramanların belirlediği rota, yani Türk milletinin muasır medeniyetler seviyesine ve üzerine çıkma ideali olmalı. Bu yolda yürüyerek bu kutlu yürüyüşü 21. yüzyılda da devam ettirmeliyiz. Her birinizin gözlerinde o pırıltıyı görüyorum. Türk genci Cumhuriyeti'ne, bayrağına sahip çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Hulusi Şahin ve beraberindeki heyet, Sahil Güvenlik teknesiyle Kaş Limanı'ndan denize açılarak şehitlerimiz anısına çelenk bıraktı. Daha sonra dalgıçlar, Türk bayraklarıyla su yüzüne çıkarak hep birlikte İstiklal Marşı okundu.

Düzenlenen yürüyüşe Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaş Kaymakamı Tevfik Kumbasar, Kaş Belediye Başkanı Erol Demirhan, Kaş Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Serttaş, İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Hüseyin Bekmez, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Mustafa Söylemez, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, STK ve siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
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