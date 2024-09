Sokakta kalan vatandaşın inanılmaz değişimi

Yerel

Antalya sokaklarında zorlu bir yaşam süren evsiz vatandaşa Kepez Belediyesi yardım eli uzattı. Tanınmayacak halde bulunan vatandaş önce alkol bağımlılığından kurtarıldı, ardından kişisel bakımları yapılıp belediyede iş ve kalacak yer temini sağlandı. Vatandaşın sokakta bulunma anıyla, mevcuttaki hali arasında ortaya çıkan görüntü ise oldukça şaşırttı. Vatandaşı makamında ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bundan sonra işini de, kalacak yerini ayarlamak bizim boynumuzun borcudur" diyerek belediyede iş müjdesi verdi. Görüşmenin yapıldığı gün Tanyerli'nin işe giriş evrakları hazırlandı, kalacak yer temin edildi.

Sokakta kalan ve sağlık sorunları yaşayan Ali Tanyerli, Kepez Belediyesi'nin desteği ile yeniden topluma kazandırıldı. Antalya sokaklarında bimekan yaşam sürerken, Ayhan Gözübek adlı vatandaşın duyarlılığı ile Kepez Belediyesi'nin yardım eli uzattığı Tanyerli'nin hayatı tamamen değişti. Önce kişisel bakımları yapıldı, ardından Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde vücudundaki yaralar tedavi edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Bimekan Barınma Merkezi'nde misafir edilen Tanyerli, alkol bağımlılığı içinde Aşır Aksu Yerleşkesindeki kısa adı AMATEM olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi'nde tedavi gördü. Bağımlılıklarından kurtulan Tanyerli, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz teşekkür etmek için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.

"İnsanımız için her şeyi yaparız"

Başkan Kocagöz, makamında kabul ettiği Tanyerli'yi görünce, "Maşallah, Ali Bey, sizi çok iyi gördüm" dedi. Ali Tanyerli'nin sokaktaki zorlu yaşamına değinen Başkan Kocagöz, "Meclis üyemiz bizlere, kardeşimizin durumunu anlattı. Sokakta çok zor şartlar altında yaşadığını bildirdi. Şimdi kardeşimizin tedavileri tamamlandı. Biliyorsunuz ki biz her zaman önce insan dedik. Bizim için en önemli şey önce insan oldu. İnsanımız için her şeyi yaparız. Ali Beyi, böyle görmek bizleri çok çok mutlu etti. Hiç kimse sokaklarda kalmasın" dedi.

Tanyerli'ye daha önce bir iş yapıp yapmadığını, ya da ne yapabileceğini soran Başkan Kocagöz, "Bundan sonra işini de ayarlamak, kalacak yerini de ayarlamak bizim boynumuzun borcu. Şimdiden hayırlı olsun" diyerek belediyede iş imkanı sağladı.

"Hayattan kopmak üzereydim"

Antalya'da bimekan yaşam süren ve yeniden hayata tutunan Ali Tanyerli, Başkan Mesut Kocagöz ve kendisi için seferber olan insanlara teşekkür etti. Tanyerli, "Allah razı olsun. Ölmek üzereydim. Hakikaten ölmek üzereydim. Şimdi bu hayatın içindeyim. Çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Ölmek istiyordum. Bu hayattan kurtulmak istiyordum. Şimdi çok çok yaşama isteğim var. Çok teşekkür ederim. Şimdiden işim de oldu, kalacak yerim de oldu. Çok mutluyum" dedi. - ANTALYA