Sokakta kalan vatandaşın inanılmaz değişimi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sokakta kalan vatandaşın inanılmaz değişimi

Sokakta kalan vatandaşın inanılmaz değişimi

Antalya'da zorlu bir yaşam süren evsiz vatandaş Ali Tanyerli, Kepez Belediyesi'nin yardımlarıyla alkol bağımlılığından kurtuldu ve yeniden topluma kazandırıldı. Başkan Mesut Kocagöz, Tanyerli'ye iş ve kalacak yer sözü verdi.

20.09.2024 13:26  Güncelleme: 13:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya sokaklarında zorlu bir yaşam süren evsiz vatandaşa Kepez Belediyesi yardım eli uzattı. Tanınmayacak halde bulunan vatandaş önce alkol bağımlılığından kurtarıldı, ardından kişisel bakımları yapılıp belediyede iş ve kalacak yer temini sağlandı. Vatandaşın sokakta bulunma anıyla, mevcuttaki hali arasında ortaya çıkan görüntü ise oldukça şaşırttı. Vatandaşı makamında ağırlayan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Bundan sonra işini de, kalacak yerini ayarlamak bizim boynumuzun borcudur" diyerek belediyede iş müjdesi verdi. Görüşmenin yapıldığı gün Tanyerli'nin işe giriş evrakları hazırlandı, kalacak yer temin edildi.
Sokakta kalan ve sağlık sorunları yaşayan Ali Tanyerli, Kepez Belediyesi'nin desteği ile yeniden topluma kazandırıldı. Antalya sokaklarında bimekan yaşam sürerken, Ayhan Gözübek adlı vatandaşın duyarlılığı ile Kepez Belediyesi'nin yardım eli uzattığı Tanyerli'nin hayatı tamamen değişti. Önce kişisel bakımları yapıldı, ardından Kepez Belediyesi Sağlık Merkezi'nde vücudundaki yaralar tedavi edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Bimekan Barınma Merkezi'nde misafir edilen Tanyerli, alkol bağımlılığı içinde Aşır Aksu Yerleşkesindeki kısa adı AMATEM olan Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Uygulama Merkezi'nde tedavi gördü. Bağımlılıklarından kurtulan Tanyerli, tedavisi tamamlanır tamamlanmaz teşekkür etmek için Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ü ziyaret etti.
"İnsanımız için her şeyi yaparız"
Başkan Kocagöz, makamında kabul ettiği Tanyerli'yi görünce, "Maşallah, Ali Bey, sizi çok iyi gördüm" dedi. Ali Tanyerli'nin sokaktaki zorlu yaşamına değinen Başkan Kocagöz, "Meclis üyemiz bizlere, kardeşimizin durumunu anlattı. Sokakta çok zor şartlar altında yaşadığını bildirdi. Şimdi kardeşimizin tedavileri tamamlandı. Biliyorsunuz ki biz her zaman önce insan dedik. Bizim için en önemli şey önce insan oldu. İnsanımız için her şeyi yaparız. Ali Beyi, böyle görmek bizleri çok çok mutlu etti. Hiç kimse sokaklarda kalmasın" dedi.
Tanyerli'ye daha önce bir iş yapıp yapmadığını, ya da ne yapabileceğini soran Başkan Kocagöz, "Bundan sonra işini de ayarlamak, kalacak yerini de ayarlamak bizim boynumuzun borcu. Şimdiden hayırlı olsun" diyerek belediyede iş imkanı sağladı.
"Hayattan kopmak üzereydim"
Antalya'da bimekan yaşam süren ve yeniden hayata tutunan Ali Tanyerli, Başkan Mesut Kocagöz ve kendisi için seferber olan insanlara teşekkür etti. Tanyerli, "Allah razı olsun. Ölmek üzereydim. Hakikaten ölmek üzereydim. Şimdi bu hayatın içindeyim. Çok çok teşekkür ederim. Allah bin kere razı olsun. Ölmek istiyordum. Bu hayattan kurtulmak istiyordum. Şimdi çok çok yaşama isteğim var. Çok teşekkür ederim. Şimdiden işim de oldu, kalacak yerim de oldu. Çok mutluyum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alkol Bağımlılığı, Kepez Belediyesi, Mesut Kocagöz, antalya, Sağlık, Yerel, Yaşam, Kepez, evsiz, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sokakta kalan vatandaşın inanılmaz değişimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:31 Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire “sus“ işareti yaptı Bakan Yerlikaya, Narin cinayetini soran muhabire "sus" işareti yaptı
13:03 “Türk Escobar“ lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti "Türk Escobar" lakaplı Urfi Çetinkaya cezaevinde hayatını kaybetti
12:36 Geçen yıl 15, bu yıl 6 Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü Geçen yıl 15, bu yıl 6! Fiyata isyan eden çiftçi ürünü sokağa döktü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
11:14 Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin’in kopuk bacağının sırrı çözüldü Cansız bedeni 19 gün sonra bulunan Narin'in kopuk bacağının sırrı çözüldü
22:59 Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış Adli Tıp Kurumu raporu geldi İşte Narin’in ölüm tarihi Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi
21:43 Savaş resmen başladı İsrail, Lübnan’ı vurdu Savaş resmen başladı! İsrail, Lübnan'ı vurdu
21:27 Stoltenberg NATO’ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil Stoltenberg NATO'ya bu sözlerle veda etti: Avrupa Türkiyesiz güvende değil
21:20 Başkentte sahte bal operasyonu Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten Başkentte sahte bal operasyonu! Ele geçirilen miktar dudak uçuklatan cinsten
21:02 Kılıçdaroğlu’nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği Dervişoğlu: Dün dünde kaldı cancağızım
20:50 İki kardeş denizde kaybolmuştu Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler İki kardeş denizde kaybolmuştu! Kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiler
19:19 Ortalığı karıştıracak görüntüler İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı Ortalığı karıştıracak görüntüler! İYİ Partili Çömez, çuval çuval buğdayı toprağın altından çıkardı
19:08 İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan’ı bekleyen en büyük tehlike İşte İsrail saldırısı sonrası Lübnan'ı bekleyen en büyük tehlike!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 14:23:46. #1.13#
SON DAKİKA: Sokakta kalan vatandaşın inanılmaz değişimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement