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Antalya'da Filistin'e destek için düzenlenen programda el emeği ürünler satışa sunuldu - Son Dakika
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Antalya'da Filistin'e destek için düzenlenen programda el emeği ürünler satışa sunuldu

Antalya'da düzenlenen 'Filistin İçin Sözümüz Var' temalı etkinlikte, Kur'an kursu öğreticileri ve kursiyer kadınların el emeği ürünler satışa sunuldu. Toplanan gelir Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek. Ayrıca, dua platformunda Filistin bayrağından oluşan kalp şekilli kağıtlara dualar yazıldı.

Antalya\'da Filistin\'e destek için düzenlenen programda el emeği ürünler satışa sunuldu
12.01.2024 - 14:00,
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Antalya'da Filistin'e destek için düzenlenen programda Kur'an kursu öğreticileri ve kursiyer kadınların el emekleriyle yaptıkları ürünler satışa sunuldu, toplanan gelir ise Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderilecek. Gencinden yaşlısına yoğun ilginin gösterildiği programda açılan, renkli ve kalpli kağıtlarla yazılıp Filistin bayrağının oluşturulduğu dua platformu ise dikkat çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde, Gazze'de yaşanan zulmü gündemde tutarak, saldırı ve ambargo altında hayat mücadelesini sürdüren Filistinlilere destek olmak amacıyla Antalya'nın Kepez ilçesinde "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, kentteki Kur'an kursu öğretmenleri ve kursiyer kadınların el emekleriyle yaptıkları giyim, gıda, süs eşyaları gibi ürünler satışa sunuldu. Gencinden yaşlısına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda toplanan gelir ise TDV aracılığıyla yardım amaçlı Filistin'e gönderilecek.

Kalplerindeki dualarla Filistin bayrağı yaptılar

Programda dikkat çeken bir bölüm ise dua platformu oldu. Siyah ve üzerinde bayrak çiziminin yer aldığı platforma, Filistin bayrağından oluşan renkli kalp şekilli kağıtlara katılımcıların duaları yazılarak asıldı. Kalp kağıtların desenleri ise Filistin'in bayrak renklerinden oluştu. Çocuklar, gençler, yetişkinler ve yaşlı vatandaşlar, kalplerindeki sözleri ve duaları kağıda dökerek bu bayrak altında topladı.

"Duaları aynı platformda Filistin bayrağı renklerindeki kalplerle birleştirmek istedik"

Murapaşa İlçe Müftülüğünde Kur'an Kursu Öğreticisi Ülkü Akmeşe, bir platformda bayrak çizimi üzerine Filistin bayrağından oluşan renkli kalp şekilli kağıtlara katılımcıların dualarını yazıp astığını söyledi. Akmeşe, "Bu kadar insan bir araya gelmişken bütün mümin kardeşlerimizin dualarını aynı platformda Filistin bayrağı renklerindeki kalplerle birleştirmek istedik. İnşallah program sonunda da kaç tane kalbin Filistin için attığını öğrenmiş olacağız. Gençlerimizden çok güzel dualar geldi ve bizi çok etkiledi" diye konuştu.

"Dünyanın benzerini görmediği bir katliam var"

TDV Antalya Kadın Kolları Sorumlusu Aysel Uygun, "Filistin İçin Sözümüz Var" temalı etkinlik çerçevesinde Antalya'daki Kur'an kursu öğretmenleri ve kursiyer kadınların gönüllü olarak el emekleriyle yaptıkları ürünleri satışa sunduğunu ve gelirinin Türkiye Diyanet Vakfı Filistin'e bağışlanacağını kaydetti.

Filistin'deki zulüm nedeniyle yüreklerinin kanadığını aktaran Uygun, "Dünyanın benzerini görmediği bir katliam var. Biz seyirci olanlardan olmamak adına böyle etkinliklerin içerisinde bulunmaya çalışıyoruz. Ağzında su taşıyan karınca misali biz ne yapabiliriz derdine düşüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Gelirler Filistin'deki kardeşlerimize iletilecek"

TDV Gençlik Sorumlusu Yunus Emre Tatlı da vatandaşların etkinliğe yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu belirterek, "Burada toplanan gelirler, Filistin'deki kardeşlerimize iletilecek inşallah. Buraya gelen herkese teşekkür ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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