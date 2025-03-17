Antalya\'da Fırtınadan Kurtarılan Yavru Fok, Doğaya Dönmeye Hazırlanıyor

Antalya'nın Çaltıcak kıyılarında 4 Aralık 2024 tarihinde fırtınada annesinden koparak yardıma muhtaç duruma düşen ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nde koruma altına alınan yavru Akdeniz fokunun bakım süreci başarıyla tamamladı.

Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacıları tarafından fırtınalı kıyılarda ölmek üzereyken bulunan yavru fok, yerinde gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla iki kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci büyük bir titizlikle yürütüldü. Antalya ile Eskişehir'deki Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile bakım altına alınan yavru fok, Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı.

Yavru fok sağlıklı bir şekilde doğaya geri salınmaya hazırlanıyor

Biyolojileri gereği hiçbir zaman biberonla süt emmediklerinden yavru fok, balık püresi ve daha sonra katı balıkla beslenerek gelişmeye başladı. Yoğun ve özenli bir bakım sürecinin ardından yavru fokun sağlıklı bir şekilde doğaya geri salınmaya hazırlandığı belirtildi. Süreci yürüten Akdeniz foku bakım uzmanları, fok rehabilitasyonunun bir fiziksel ve davranışsal gelişim programı olduğu, yavrunun doğada yaşamaya uygun kondisyon ve gerekli davranış yeteneklerini kazandığı aktarıldı.

Fokun bakım sürecinde son aşamaya gelindi

'Monachus'un Maviye Dönüşü' adı verilen bu süreç, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve SAD-AFAG'ın ortaklaşa yürüttüğü başarılı bir çalışma olarak kaydedildi. Yavru fokun bakım sürecinin son aşamasında olduğu ifade edildi. Fokun yakın bir zamanda insan etkinliklerinin yoğun olmadığı, doğal habitatına uygun, yapılaşma ve betonlaşmadan uzak bir kıyıya bırakılacağı açıklandı. - ESKİŞEHİR