Antalya\'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Aileler Kurtarıldı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki ilçesi Dipsiz Göl mevkii Hocalı Yaylası'nda yoğun kar yağışının ardından yayladaki evlerinde mahsur kalan üç aileyi kurtardı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, karla kaplı 30 kilometrelik yolu iş makineleriyle açarak, mahsur kalan ailelere ulaştı.

Antalya'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de yol açma çalışmaları ile birlikte olumsuzlukları gidermeye çalışıyor. Antalya'nın doğu ilçelerinde yazın hayvancılık için yaylalara çıkan vatandaşlar da havanın sıcak gitmesine aldanarak, yayla sezonunu uzatınca, ani bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Akseki'nin Konya sınırındaki Hocalı Yaylası'nda yaşayan Köken ve Külahlı Aileleri de kar yağışı ve tipi yolları karla kaplayınca yayladaki evlerinde mahsur kaldı. Manavgat Hocalı Mahallesi'ndeki evlerine dönemeyen Yusuf Köken, Hüseyin Köken, Ali Külahlı ailelerinin yardımına Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri yetişti. Gelen ihbar üzerine hemen harekete geçen ekipler, zorlu şartlar altında dört saatlik uğraş sonucu greyder, kepçe, kamyon ve diğer ekipmanlarla birlikte kar küreyip yol açarak, aralarında çocukların da bulunduğu dokuz kişilik üç aileye ulaştı.

Tipi altında 30 kilometre yol açma çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığında görevli greyder operatörü İlhan Yılmaz, gelen ihbar üzerine harekete geçtiklerini belirterek, "Dokuz vatandaşın mahsur kaldığı yönünde bize bir ihbar geldi. İhbarın hemen ardından harekete geçtik ama şartlar zordu. Tipi vardı. Eksi 7 dereceyi gördük. Uzun uğraşlar sonucu vatandaşlarımıza ulaştık. Manavgat'taki evlerine sağ salim ulaşmalarını sağladık" dedi.