Antalya'da Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Kutlandı

Antalya\'da Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Kutlandı
30.06.2025 10:07  Güncelleme: 10:13
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Antalya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü, Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Programda çocukların güvenli bir aile ortamında büyümesi için koruyucu aile modeline dikkat çekildi.

Antalya'da 30 Haziran Koruyucu Aile Günü, Vali Hulusi Şahin'in katılımıyla Sahil Yaşam Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Koruyucu aile modeline dikkat çekilen programda konuşan Vali Şahin, "Toplum olarak geleceğe olan umudumuz, bu iyi yürekli insanların varlığıyla daha da güçleniyor" dedi.

Çocukların güvenli ve sevgi dolu bir aile ortamında büyümesini sağlamak amacıyla uygulanan koruyucu aile hizmet modeli, Antalya'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle topluma anlatıldı. Antalya Valisi Hulusi Şahin'in de katıldığı programda kortej yürüyüşü, stant gezileri ve kent orkestrası konseri düzenlendi. Etkinlikler, Varyant Girişi'nde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Ardından Antalya Sahil Yaşam Parkı'nda kurulan İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ait stantları ziyaret eden Vali Şahin ve eşi Ebru Şahin, çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinlik alanında çocuklarla sohbet eden Şahin çifti, oyunlara da eşlik etti.

"Gerçek bir aile sıcaklığını sunmak hepimizin ortak sorumluluğu"

Vali Hulusi Şahin, yaptığı konuşmada sistemin 2002 yılından bu yana büyük gelişim kaydettiğini belirterek, "Milletimizin bu kıymetli evlatlarına anne ve baba şefkatiyle, gerçek bir aile sıcaklığını sunmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu onurlu görevi, yeryüzünün kanatsız melekleri olan koruyucu ailelerimiz büyük bir fedakarlıkla yerine getiriyor" ifadelerini kullandı.

"Bir çocuğa sıcak bir yuva sunmak en anlamlı iyiliktir"

Antalya'da yaklaşık 300 koruyucu ailenin 325 çocuğa yuva olduğunu vurgulayan Vali Şahin, "Antalya, okul ve sağlık ocağı yapımından sosyal sorumluluk projelerine kadar pek çok hayır işinde Türkiye genelinde ilk beş sırada yer alıyor. 30 Haziran vesilesiyle tüm Antalyalı kardeşlerime seslenmek istiyorum: Bir insanın hayatı boyunca yapabileceği en anlamlı iyilik, bir çocuğa sıcak bir yuva ortamı sağlamaktır. Emin olun ki siz onlara ne kadar sevgi verirseniz, onlar size çok daha fazlasıyla karşılık verecek. Koruyucu ailelerimizin gözlerindeki mutluluk ışığını, hanelerine katılan yeni bir üyenin getirdiği bereketi görüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından düzenlenen konserle program sona erdi. Etkinliğe Vali Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin'in yanı sıra Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Baş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, koruyucu aileler ve çok sayıda çocuk katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Koruyucu Aile Günü Etkinlikleri Kutlandı - Son Dakika

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