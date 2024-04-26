Antalya'da MAG Programına Katılanlar GEA Arama Kurtarma Ekibine Dahil Oldu - Son Dakika
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Antalya'da MAG Programına Katılanlar GEA Arama Kurtarma Ekibine Dahil Oldu

Antalya\'da MAG Programına Katılanlar GEA Arama Kurtarma Ekibine Dahil Oldu

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kısa adı MAG olan afet gönüllüsü programına katılan 32 kişi, AFAD eğitim ve tatbikatını başarıyla tamamlayarak GEA Arama Kurtarma ekibinin üyesi oldu.

26.04.2024 13:01  Güncelleme: 13:04
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Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin kısa adı MAG olan afet gönüllüsü programına katılan 32 kişi, AFAD eğitim ve tatbikatını başarıyla tamamlayarak GEA Arama Kurtarma ekibinin üyesi oldu.

Muratpaşa Belediyesi'nin Türkiye'yi sarsan ikiz deprem felaketi sonrası her mahallede afet gönüllü grubu oluşturmayı hedefleyen Muratpaşa Afet Gönüllüsü (MAG) programı devam ediyor. Felaket sonrası 297 gönüllüsüyle İskenderun ve Antakya'da arama kurtarma çalışmalarına katılan ve 40 depremzedeyi göçük altından kurtaran GEA Arama Kurtarma Antalya ekibiyle yürütülen program kapsamında 420 gönüllüye eğitimler verildi.

Olması muhtemel bir doğal afet anında ilk müdahalecinin yapması gerekenlerin anlatıldığı eğitim 8 hafta devam etti. İlk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama kurtarma gibi teorik eğitimlerin tamamlanmasının ardından 63 MAG üyesi AFAD Eğitim ve Tatbikat alanında 6 saat süren arama kurtarma tatbikatına katıldı. MAG üyelerinden 32'si ise ulusal bir afet durumunda gönüllü olabilecek düzeye ulaşması üzerine GEA Arama Kurtarma ekibine dahil edildi.

Muratpaşa Belediyesi, MAG programının yanı sıra depreme dayanıklı bir kent için Protection Civile Federation isimli Fransız sivil savunma derneğinin desteğiyle Muratpaşa'nın 10 ayrı noktasına temel arama kurtarma malzemelerinin yer aldığı 'Dayanıklılık Merkezleri' de kuruyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da MAG Programına Katılanlar GEA Arama Kurtarma Ekibine Dahil Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da MAG Programına Katılanlar GEA Arama Kurtarma Ekibine Dahil Oldu - Son Dakika
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