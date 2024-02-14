Antalya\'da sel felaketinde hayatını kaybeden Halil Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Antalya'da yaşanan sel felaketinde Kepez ilçesinde alt geçitte otomobilin içinde hayatını kaybeden 2 çocuk babası 47 yaşındaki Halil Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.
Antalya'da etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle çok sayıda ev ve iş yeri su altında kaldı. Alt geçitlerde su seviyesi yükselirken, birçok alt geçit trafiğe kapatıldı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada Kepez ilçesi Gazi Bulvarı Gıyaseddin Keyhüsrev Alt Geçiti'nde 47 yaşındaki Halil Yıldız'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ceset olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan Yıldız için Kepez ilçesi Varsak Yeni Mahalle Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Halil Yıldız'ın eşi Dilek Yıldız tabuta sarılıp gözyaşı döktü.
İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası Yıldız'ın naaşı Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Yıldız'ın bir petrol istasyonunda çalıştığı, sabaha karşı eve dönerken acı olayı yaşadığı öğrenildi.
Törene; İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kepez Belediye Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANTALYA
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