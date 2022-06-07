Antalya'da Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Bırakıldı - Son Dakika
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Antalya'da Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Bırakıldı

07.06.2022 11:41
Antalya'da Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Bırakıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı’na yaralı olarak getirilen kızıl şahin ve iki yavru kerkenez kuşu tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'na yaralı olarak getirilen kızıl şahin ve iki yavru kerkenez kuşu tedavilerinin ardından özgürlüğe kanat çırptı.

Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçelerinden olan Antalya Büyükşehir Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı, yaralı ve hasta yaban hayvanların da bakım ve rehabilitasyonunu da üstleniyor. Büyükşehir Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'na getirilen yaralı hayvanlar, veterinerler tarafından tedavi edilip, bakımı yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına bırakılıyor.

Avcılık, araç çarpması ya da yuvadan düşme gibi nedenlerle yaralanan bir kızıl şahin ve iki yavru kerkenez kuşu geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Hayvanat Bahçesi ve Doğal Yaşam Parkı'na getirildi. Klinik cerrahi müdahaleleri ve bakımları yapılan yırtıcı kuşlar, güçlerine kavuşuncaya kadar Hayvanat Bahçesi'nde misafir edildi. Şahin ve yavru kerkenezler tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından Hayvanat Bahçesi yetkilileri tarafından doğaya bırakıldı.

TEDAVİLERİ ÖZENLE YAPILIYOR

Hayvanat Bahçelerinin yaban hayatına katkılarının çok büyük olduğunu belirten Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Şube Müdürü Veteriner Hekim Dr. Aygül Arsun, yaban hayatına dönemeyecek durumdaki hayvanları ömürleri boyunca koruma altına aldıklarını söyledi. Arsun, "Hayvanat Bahçesine tedavi amacıyla getirilen 2 kerkenez ve 1 kızıl şahini gerekli tedavileri uyguladıktan sonra doğaya tekrar kavuşturduk. Buraya gelen hayvanları özenle tedavi ederek doğal yaşamlarına dönmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Lakin uzuv kaybı olan hayvanlarımızın da ömür boyu hayvanat bahçesinde bakımlarını sürdürüyoruz" diye konuştu.

96 TÜRDE 38 KANATLI TEDAVİ EDİLDİ

Yılbaşından bu yana Hayvanat Bahçesi'ne 96 tane farklı türde yaralı kanatlı hayvan getirildiğini belirten Arsun, bunlardan 38'inin tedavilerinin ardından doğal yaşamlarına geri döndüğünü açıkladı. Arsun, "Geri kalan hayvanların rehabilitasyon ve tedavi süreçleri devam ediyor. Onları da iyileştikleri an doğaya bırakıyoruz" dedi.

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Kaynak: ANKA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Hayvanat Bahçesi, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Tedavi Edilen Yırtıcı Kuşlar Doğaya Bırakıldı - Son Dakika

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