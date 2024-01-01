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Antalya'da Yeni Yıla Kur'an Ziyafeti ve Şehitlere Dua İle Girildi - Son Dakika
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Antalya'da Yeni Yıla Kur'an Ziyafeti ve Şehitlere Dua İle Girildi

Antalya'nın Kumluca İlçesinde vatandaşlar, yeni yıla Kur'an ziyafeti ve şehitlere dua programıyla girdi. Kumluca Müftülüğü tarafından düzenlenen programda ünlü hafızlar ve mevlithanlar Kur'an okudu, ilahiler ve kasideler seslendirildi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı programda, şehitlerimiz ve Gazze'de hayatını kaybeden Filistin halkı için dua edildi.

Antalya\'da Yeni Yıla Kur\'an Ziyafeti ve Şehitlere Dua İle Girildi
01.01.2024 - 10:47,
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Antalya'nın Kumluca İlçesinde vatandaşlar yeni yıla Kur'an ziyafeti ve şehitlere dua ve programı ile girdi.

Kumluca Müftülüğü tarafından Narenciye Mahallesindeki Büyük Kumluca Camiinde gerçekleşen programda Türkiye'nin ünlü hafızları ve mevlithanları tarafından Kur'an okundu, ilahiler ve kasideler seslendirildi.

Büyük Kumluca Camiine gelen halk önce yatsı namazı kıldı. Ardından Kumluca Müftü Vekili Muhammed Emin Emre kısa bir konuşma yaptı.

Yaklaşık 2 Bin kişilik camiyi dolduran vatandaşlar, güzel sesleri ile caminin kubbelerini çınlatan ünlü hafızların ses ve görüntülerini cep telefonlarıyla kayıt altına almayı ihmal etmediler.

Geceye Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Dünya İkincisi Mustafa Özyılmaz, İstanbul Ataköy Yunus Emre Camii İmam Hatibi Habip İspirli, İstanbul Eyüp Sultan Baş İmam Hatibi Erhan Mete, Antalya Konyalatı Bahtılı Merkez Camii İmam hatibi Enes Demirtaş ve Antalya Finike Merkez Cami Müezzini Fatih Atay katıldı.

Ünlü hafızlar Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasideler okudular.

Gecenin sonunda Kumluca Müftü Vekili Muhammed Emin Emre dua Pençe Kilit Hareketinde şehit düşen 12 askerlerimiz ve Gazze'de hayatını kaybeden Filistin halkı için dua etti.

Gecede hayırseverler ve hayır kuruluşları tarafından geceye katılan vatandaşlara çay ve tatlı ikramı yapıldı.

Gece ile ilgi açıklamalarda bulunan Kumluca Müftü Vekili Muhammed Emin Emre; "Pençe Kilit Operasyonunda 12 şehit verdik. Yaklaşık 100 gündür devam eden kardeşlerimizin katliamı var. Hem Gazzeli kardeşlerimizin yanında olmak ve onlara dua edebilmek hem de şehitlerimiz için yılın son günü Kur'an ziyafeti ve dua programı düzenledik. Programımıza halkımız ciddi teveccüh gösterdi. Camimiz dolup taştı Elhamdülillah. Programın sonunda da 12 şehidimiz başta olmak üzere tüm şehitlerimize ve Gazze'li kardeşlerimiz için dua edeceğiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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