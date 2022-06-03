Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler

03.06.2022 15:08

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki 34 kulede görev yapan cankurtaranlar, sezonun açılmasıyla birlikte mesailerine başladılar. Ekipteki kadın cankurtaranlar ise kendilerini en çok zorlayan şeyin, boğulma numarası yapan tatilciler olduğunu söyledi.

Her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Konyaaltı Sahili'nde görev yapan cankurtaran ekipleri hazırlıklarını ve eğitimlerini tamamlayarak göreve başladı. 6,5 kilometrelik alana görev yapan cankurtaran ekipleri, her 200 metrede bir kurulan 34 kulede hizmet veriyor. İkisi kadın, 45 cankurtaran, vatandaşların kıyıda ve denizde can güvenliğini sağlamak için gözlerini bir an olsun denizden ayırmıyor.

3 DAKİKA İÇERİSİNDE SUDAN ÇIKARMAK İÇİN ÇABALIYORLAR

Sabah 09.00'da mesaiye başlayıp, akşam 19.00'a kadar çalışan cankurtaran ekipleri, kulelerde gözetlemenin yanı sıra alan kontrolü ve denize çekilen sınır aşımında uyarılarda bulunuyor. Herhangi bir olumsuzluğa karşın hazırda bulunan ekipler, olası bir boğulma vakasıyla karşılaştıklarında 3 dakika içerisinde kişiyi sudan çıkarmak için ter döküyor.

Kadın cankurtaranların en büyük derdi: Tanışmak isteyenler boğulma numarası yapıyor

"GEÇERKEN 'DUR BEN BİR BOĞULAYIM' DİYENLER OLUYOR"

Özellikle kadın cankurtaranların en büyük sıkıntısı ise boğulma numarası yapan yerli ve yabancı tatilciler. Sahilde görev yapan iki kadın personelden Damla Özge Şen (23), çocukluğundan bu yana yüzdüğünü ve 5 yıldır mesleğini severek yaptığını anlattı. Boğulma yalanına sıklıkla rastladığını belirten Şen, "Kadın cankurtaran olarak çok fazla yalandan boğulma vakaları oluyor. Mesela kulede oturuyorum. Yanımdan geçerken, 'Dur ben bir boğulayım' diyen oluyor. İplere kadar gidip boğulma numarası yapıyor. İlk başlarda algılayamıyorduk. Kurtarmak için sürekli gidiyordum. 5 yılın ardından kimin yalandan kimin gerçekten boğulduğunu idrar etmeye başladık. Gerçekten boğulan bir insan bağıramıyor, sesi çıkmıyor" dedi.

Kadın cankurtaranların en büyük derdi: Tanışmak isteyenler boğulma numarası yapıyor

"YÜZME BİLENLERDE DAHA ÇOK VAKA OLUYOR"

"Tatilcilere bazı uyarılarda da bulunan Şen, "Yüzme bilmiyorsanız çok fazla açılmayın ama yüzme bilenlerde daha çok vaka oluyor. Çünkü kramp giriyor ve elleriyle su içinde müdahale etmeye çalışıyorlar. Bilinçli olanlar ise sadece ellerini kullanıp kıyıya kadar geliyor ve müdahalesini burada yapıyor. 'Çok iyi yüzücüyüm' deyip açılıyorlar, kramp girince ise gelemiyorlar. Yüzmeyi bilmeyen insan zaten açılmıyor. Onlar sadece dalgalı havalarda ayakları yere değemeyince problem yaşıyor" diye konuştu.

Kadın cankurtaranların en büyük derdi: Tanışmak isteyenler boğulma numarası yapıyor

"BOĞULMA NUMARASI YAPTI, YANINA GİDİNCE GÜLEREK EL SALLADI"

3 yıl önce mesleğe başladığını belirten Azra Yılmaz ise başına gelen ilginç olayları şu sözlerle anlattı: "Genelde yalandan boğulma oluyor. Turist boğulma numarası yaptı. Yanına kadar gittim, gülüp el salladı. Yapacak bir şeyim yok, mecbur gitmek zorundayım. Bu tür vakalara giderken etrafa bakamadığım için başkasının hayatını da riske atmış oluyoruz. Bütün gün oturuyoruz evet ama insanları teker teker gözetliyoruz. Kulvar dışına çıkanları sürekli uyarıyoruz. Kuleden aşağıya inip alan kontrolü yapıyoruz. Sıcağın altında çalışıyoruz."

Kadın cankurtaranların en büyük derdi: Tanışmak isteyenler boğulma numarası yapıyor

"CANKURTARANLARIN KONDİSYONU ÇOK İYİ OLMALI"

İyi bir cankurtaranın çok iyi yüzme bilmesi ve hızlı olması gerektiğini vurgulayan cankurtaran amiri Ahmet Gül, "Bunun haricinde kondisyonunu çok iyi olması gerekiyor. Öncelikli olarak çok hızlı bir şekilde kazazedeye gitmemiz gerekiyor. Onu hemen kıyıya getirip ilk yardım yapıyor olmanız lazım" ifadelerini kullandı.

Kadın cankurtaranların en büyük derdi: Tanışmak isteyenler boğulma numarası yapıyor

"100 KİLOLUK BİR İNSAN SUDA 10 KİLODUR"

Geçen sezon 350-400 arasında vakaya müdahale ettiklerini belirten Gül, bazı vatandaşların cankurtaranların boy ve kilosuna göre değerlendirmede bulunduğunu ancak bunun yanlış bir düşünce olduğunu ifade etti. Gül, "Genelde erkeğin de kadın personelin de karşılaştığı, 'Ben boğulsam beni kurtarabilir misin?' gibi sorular oluyor. 130 kilo bir adam, kadın cankurtaran görüyor ve 'Bu beni kurtarır mı?' diyor. O, oraya kadar haklı ama cankurtaran arkadaşım suya girip teknik yüzmesini gösterdiği zaman gerekli cevabını aldığını düşünüyorum. 100 kiloluk bir insan suda 10 kilodur. Karaya çıkartıncaya kadar cankurtaranın boyu ya da kilosunun hiçbir önemi yok, tamamen teknik ve donanımıyla alakalı bu" diye konuştu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler
Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Konyaaltı Sahili, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:35 Yeşilçam'ın "Rambo" lakaplı oyuncusu Sönmez Yıkılmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:14 Konseri iptal edilen Melek Mosso, sahne aldığı festivalde konuştu: Asla ve asla vazgeçmiyorum
15:09 Yürek yakan olay! 2 çocuk alevlerin ortasında kalarak hayatlarını kaybetti
15:08 Merkez Bankası açıkladı: Sigara fiyatlarındaki yükseliş devam edecek
14:56 Beşiktaş transfer atağında! Premier Lig'in yıldız golcüsüyle görüşmeler başladı
14:54 Döviz bürosu çalışanının fazladan ödediği bin euroyu alıp giden adam, haberleri gördükten sonra parayı geri getirdi!
14:44 Esra Erol'da gündem olan "Yufkacı Muammer" olayında sürpriz gelişme! Hamide ile Muammer'in boşandığı ortaya çıktı
14:37 Temmuz ayında memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? Rakamlar mayıs enflasyonuyla belli oldu
14:36 Pique'nin Shakira'yı Gavi'nin annesiyle aldattığı iddia edilmişti! Gerçeği İspanyol basını yazdı
14:09 Abdullah Avcı'dan üç büyüklere: Herkes teslim oldu, transfer bile yapamadılar! Ligi rahat rahat bitirdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2022 15:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde görev alan kadın cankurtaranların en büyük derdi: Boğulma numarası yaparak tanışmak isteyenler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement