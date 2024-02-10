Antalya Şanlıurfalılar Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Katıldı - Son Dakika
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Antalya Şanlıurfalılar Buluşması'na Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Şanlıurfalılar Buluşması etkinliğine katılarak birleştirici çalışmalarını vurguladı.

10.02.2024 11:59  Güncelleme: 12:42
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Antalya Şanlıurfalılar Buluşması'na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "5 yıl boyunca hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet ettik, birleştirici bir çalışma sergiledik. Yine herkesin belediye başkanı olacağım" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cam Piramit Kongre Merkezi'nde düzenlenen Antalya Şanlıurfalılar Buluşma etkinliğine katıldı. Etkinlik, Urfa kültürünü yansıtan çiğ köfte yoğurulması eşliğinde sıra gecesi ekibinin türküleri ile başladı. Renkli görüntülere sahne olan Urfa kültürünün yaşatıldığı buluşma gecesi, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in konseri ile devam etti. Etkinliğe katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye'nin doğusundan batısına her noktadan Antalya'ya yerleşen vatandaşları hemşerisi olarak kabul ettiğini ifade etti.

"TÜM HEMŞEHRİ DERNEKLERİNE HİZMET ETTİM"

Siyasi hayatı boyunca tüm hemşehri derneklerine hizmet ettiğini belirten Başkan Böcek, "Hiç kimseyi ötekileştirmeden, birleştirici bir çalışma sergiledik. 5 yıl boyunca Antalya'ya hizmet etmeye gayret ettik" dedi.

"TÜM AFETLERDE BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞTIK"

Başkan Böcek, pandemi süreci ve Türkiye'de yaşanan doğal afetlerle mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Depremde ve sel afetinde yardımlaşma ruhu ile hareket ettik. Hiç kimseye Urfalı mı, başka bir yerli mi diye bakmadık. Acılarımızı birlikte paylaştık" diye konuştu.

"5 YILLIK SÜRE BİTTİ, YİNE YOLA SİZLERLE DEVAM EDECEĞİZ"

Başkan Muhittin Böcek, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"5 yıllık süreci bitirdik. Yine Allah'ın izni ile sizlerle beraber yola devam edeceğiz. Antalya ve hemşeri derneklerimize hep birlikte hizmet edeceğiz. Yine herkesin belediye başkanı olacağım. Hepinizi seviyorum, hepinize sevgiler saygılar sunuyorum."

DERNEK BAŞKANINDAN TEŞEKKÜR

Etkinlikte konuşan Antalya Şanlıurfalılar Dernek Başkanı Mehmet Uymaz, Başkan Böcek'e teşekkür ederek, "Başkanımız her derdimizi çözdü, ne ihtiyacımız varsa yanımızda oldu" dedi. Uymaz, Başkan Böcek'e hizmetleri için plaket takdim etti.

Gece, ünlü sanatçı Mahmut Tuncer'in konseriyle devam etti.

Öte yandan, Başkan Böcek, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen Antalya Balkan Türkleri Dayanışma Derneği konserine de katıldı. Burada yapmış olduğu konuşmada kente yapmış olduğu hizmetleri anlatan Böcek, Dernek Başkanı Barış Ayan'a çiçek ve plaket takdim etti. Balkan Türkülerinden oluşan konseri dinledi.

Antalya Şanlıurfalılar Buluşması\'na Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Katıldı
Kaynak: ANKA

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