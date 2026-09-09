Antalya Serik'teki yangında 12 yaşındaki Fevzi, oğlağını kurtardı - Son Dakika
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Antalya Serik'teki yangında 12 yaşındaki Fevzi, oğlağını kurtardı

Antalya Serik\'teki yangında 12 yaşındaki Fevzi, oğlağını kurtardı
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Antalya Serik'te çıkan yangında 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, dumandan etkilenen ve yürümekte zorluk çeken oğlağı 'Sarı Kız'ı sırtına alarak güvenli bölgeye taşıdı. O anlar sosyal medyada büyük beğeni toplarken, küçük çocuk oğlağını suyla yıkayıp tedavi ettiğini ve durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Antalya'nın Serik ilçesinde söndürülen ormanlık alan ve tarım arazisi yangınında, küçük bir çocuğun doğduğundan itibaren besleyip büyüttüğü ve 'sarı kız' adını verdiği oğlağı dumandan etkilendi. Küçük ama koca yürekli çocuk, yürümekte zorluk çeken can dostunu sırtına alıp taşıdığı anlar sosyal medyada beğeni yağmuru aldı. Minik kahraman, "Onu çok seviyorum. Suyla yıkadım, tedavi ettim. Şimdi durumu iyiye gidiyor" dedi.

Sarıabalı Mahallesi'nde Pazartesi gece saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangın, bölge halkına korku dolu anlar yaşattı. 3 evin küle döndüğü, çok sayıda sera ve tarım arazisinin zarar gördüğü yangın söndürülürken, o anlarda kameralara yansıyan bir görüntü, yürekleri ısıttı.

Can havliyle kaçarken can dostunu unutmadı

Yangın esnasında jandarma ve itfaiye ekipleri evlerin tahliyesine başlamıştı. Gökyüzünü yoğun duman tabakasının kapladığı, herkesin panik içinde güvenli bölgelere kaçışmaya çalıştığı yangın alanında mahallede yaşayan 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay örnek bir davranışa imza attı. Ahırlardan çıkarılan hayvanlar arasında bulunan ve dumandan etkilenerek yürümekte zorluk çeken bir oğlağı fark eden küçük çocuk, oğlağı metrelerce sırtında taşıdı.

Yaşının küçük olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden kendisinden neredeyse daha ağır olan oğlağı sırtına alan Aksay, güvenli alana doğru ilerledi. Çevredeki vatandaşların şaşkın ve takdir dolu bakışları arasında metrelerce yürüyen küçük kahraman, oğlağı yangın bölgesinden uzaklaştırmayı başardı.

Sosyal medyada izlenme rekoru kırdı

Olay yerinde bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği o anlar, sosyal medyada paylaşılmasının ardından adeta izlenme rekorları kırdı. Dumandan hafif şekilde etkilenen küçük kahramanın ve sırtında taşıdığı oğlağının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Onu çok seviyorum"

Olayı anlatan Fevzi Fırat Aksay (12), "Hayvanları otlatmaya başlamıştım. Dönüşte oğlağım rahatsızlandı. Ben de sırtıma alıp getirdim. Yıkadım, tedavi ettim şimdi iyileşmeye başladı. Çok izlemişler görüntüyü, 'iyi çocuk' demişler. Ben oğlağımı çok seviyorum. Adı sarı kız" dedi.

"Allah ondan razı olsun"

Küçük çocuğun babası Osman Aksay ise, şunları söyledi: "Oğlum 7/24 hayvanların içinde. Bizim için hayvanlarımızın canı çok önemli. Çünkü çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, parasından ziyade çok sevdiğimiz için canla başla ilk önce can mı desen canan mı desen önce hayvanlarımız. Çok duyarlı bir hareket yapmış. Onları sevmesi, kurtarması. Allah ondan razı olsun. Sevmese zaten taşımazdı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Serik'teki yangında 12 yaşındaki Fevzi, oğlağını kurtardı - Son Dakika

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