Antalya ve Muğla'da İnşaat Faaliyetleri 1 Mayıs'tan Yasaklandı - Son Dakika
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Antalya ve Muğla'da İnşaat Faaliyetleri 1 Mayıs'tan Yasaklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya ve Muğla'da 1 Mayıs ile 1 Kasım arasında inşaat faaliyetlerini yasakladığını duyurdu. Alanya Belediyesi, yasağa uymayan işletmelere cezai işlemler uygulanacağını bildirdi.

06.03.2025 16:24  Güncelleme: 16:25
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(ANTALYA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya ve Muğla'da 1 Mayıs ile 1 Kasım arasında inşaat faaliyetlerini yasakladı. Alanya Belediyesi, yasağa uymayan işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile 2025 yılı inşaat yasağı tarihleri belirlendi. Antalya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün yazısında "Ülkemiz turizminin sürdürülebilir niteliğe kavuşturulması ve marka haline getirilip kalıcı niteliğe sahip olmasının sağlanması amacıyla, turizm sezonu olarak nitelendirilen 1 Mayıs – 1 Kasım tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın İnşaat Yasağı Genelgesi ile inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Alanya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 1 Mayıs itibarıyla inşaat faaliyetlerinin sonlandırılması gerektiği belirtildi. Sektör temsilcilerinin söz konusu takvime göre planlama yapmaları istenirken, yasağa uymayan işletmelere gerekli cezai işlemlerin uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya ve Muğla'da İnşaat Faaliyetleri 1 Mayıs'tan Yasaklandı - Son Dakika

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