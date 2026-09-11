Anthropic, Yemen'deki grubun 3 silah programında Claude'u kullandığını açıkladı - Son Dakika
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Anthropic, Yemen'deki grubun 3 silah programında Claude'u kullandığını açıkladı

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ABD merkezli Anthropic, Yemen'deki bir grubun güdümlü roket ve füze sistemlerini kapsayan 3 silah geliştirme programında Claude'dan yararlandığını ve geliştirilen roketle test atışı yaptığını duyurdu. Şirket grubun kimliğini açıklamazken uzmanlar hesapların İran destekli Husilere ait olabileceğini değerlendiriyor.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, Yemen'deki bir grubun güdümlü roket ve farklı füze sistemlerini kapsayan 3 silah geliştirme programında şirketin yapay zeka sohbet aracı Claude'dan yararlandığını ve geliştirilen roketle test atışı gerçekleştirdiğini açıkladı. Anthropic, ilgili kullanıcıların kimliğine ilişkin bilgi vermezken, uzmanlar hesapların İran destekli Husilere ait olabileceğini değerlendiriyor.

ABD merkezli yapay zeka şirketi Anthropic, Yemen'deki tehlikeli bir grubun, balistik füze ve benzeri mühimmat geliştirme konusunda şirketin gelişmiş yapay zeka sohbet aracı Claude'dan faydalandığını öne sürdü. Anthropic'ten yapılan açıklamada, Claude'un çeşitli ülkelerde yasa dışı kullanımıyla mücadele sırasında Yemen'in kuzeyinde üç silah geliştirme programına ilişkin faaliyetler sürdüren bir hücre bulunduğu kaydedildi.

Güdümlü roket ve balistik füze geliştirme programları

Rapora göre söz konusu programlar arasında, ticari olarak temin edilebilen cep telefonu sınıfında bir uçuş bilgisayarı kullanan ve terminal safhada hedefe yönelme kabiliyetine sahip bir güdümlü roket, 2 bin kilometrenin üzerinde menzile sahip olması hedeflenen çok aşamalı bir balistik füze ile hipersonik süzülme aracı varyantını da içeren çok varyantlı bir füze sistemi bulunuyor. Grubun, normal şartlarda uzman mühendis ekiplerinin çalışmasını gerektirecek mühimmat sistemleri için güdüm, navigasyon ve kontrol yazılımlarının geliştirilmesinde Claude'dan yararlandığı aktarıldı.

"Saha testi başarısız oldu, Claude'a yeniden başvurdular"

Grubun geliştirdiği sistemlerden biriyle test atışı gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Operasyonel bir cihazın sahaya sürülmesinde başarılı olup olmadıklarına ilişkin herhangi bir kanıtımız yok. Ancak bir roketle test atışı gerçekleştirdiklerini biliyoruz. Bu saha testi başarısız oldu ve grup, birkaç saat içinde testin neden başarısız olduğunu anlamak amacıyla Claude'a yeniden başvurdu" ifadeleri kullanıldı.

Anthropic, grubun kimliğine ilişkin açıklama yapmazken uzmanlar, söz konusu hesapların İran destekli Husilere ait olduğunu değerlendiriyor.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Güvenlik, Yemen, Yerel, İran, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anthropic, Yemen'deki grubun 3 silah programında Claude'u kullandığını açıkladı - Son Dakika

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