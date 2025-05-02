Apple, Üretimi Hindistan ve Vietnam\'a Taşıyor

Apple CEO'su Tim Cook, önümüzdeki aylarda ABD pazarına sürülecek iPhone telefonların çoğunun Hindistan'da üretileceğini, iPad ve Apple Watch gibi ürünlerin üretiminde ise Vietnam'ın önemli bir merkez olacağını ifade etti.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, ABD'de satılacak iPhone ve diğer cihazların çoğunun üretimini Başkan Donald Trump'ın ağır gümrük vergileri uyguladığı Çin'den Hindistan ve Vietnam'a taşıyor. Apple CEO'su Tim Cook yaptığı açıklamada, Apple'ın ABD'de satılacak ürünleri için tedarik zincirini Çin'den uzaklaştırdığını, bu hamleden en çok Hindistan ve Vietnam'ın faydalanacağını söyledi. Cook, "ABD'de satılan iPhone'ların çoğunun Hindistan'da üretileceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Cook, ABD'de satılan hemen hemen tüm iPad, Mac, Apple Watch ve AirPods ürünlerinin başlıca üretim merkezinin Vietnam olacağını ifade etti. Cook, ABD dışında satılacak ürünlerin büyük çoğunluğunun ise Çin'de üretilmeye devam edeceğini vurguladı.

Teknoloji devi, Trump'ın yeni gümrük vergilerinden temel elektronik cihazları muaf tutma kararına rağmen vergilerin mevcut çeyrekte maliyetleri 900 milyon dolar artıracağını tahmin ediyor. Trump yönetimi, Apple'ın üretimi ABD'ye taşımasını istediğini defalarca dile getirmişti. - CALİFORNİA