Araban\'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprüyü yenileme çalışmaları sürüyor

Gaziantep'in Araban ilçesinde çok sayıda kırsal mahalleyi ilçeye bağlayan grup yolundaki köprü inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Araban ilçesinin doğu girişinde bulunan Araban-Fıstıklıdağ grup yolunun daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla sürücüler ve vatandaşlar için büyük risk oluşturan eski köprünün tamemen modern bir hale kavuşturulması hedefleniyor.

Araban merkez ile kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Akbudak Caddesi'ndeki köprü ve menfez genişletme çalışmalarıyla ulaşım güvenliğini artırılacağı, trafik akışının daha konforlu hale geleceği belirtilerek çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Vatandaşlar ise yenileme çalışmaları için yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP