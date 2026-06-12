Araban'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprüyü yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Araban'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprüyü yenileme çalışmaları sürüyor

Araban\'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprüyü yenileme çalışmaları sürüyor
12.06.2026 10:46  Güncelleme: 10:51
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Gaziantep'in Araban ilçesinde kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan grup yolundaki köprü inşaatı çalışmaları devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, eski köprüyü modernize ederek ulaşım güvenliğini artırmayı ve trafik akışını konforlu hale getirmeyi hedefliyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde çok sayıda kırsal mahalleyi ilçeye bağlayan grup yolundaki köprü inşaatı çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Araban ilçesinin doğu girişinde bulunan Araban-Fıstıklıdağ grup yolunun daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Yapılan çalışmalarla sürücüler ve vatandaşlar için büyük risk oluşturan eski köprünün tamemen modern bir hale kavuşturulması hedefleniyor.

Araban merkez ile kırsal mahalleleri birbirine bağlayan Akbudak Caddesi'ndeki köprü ve menfez genişletme çalışmalarıyla ulaşım güvenliğini artırılacağı, trafik akışının daha konforlu hale geleceği belirtilerek çalışmaların kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği vurgulandı. Vatandaşlar ise yenileme çalışmaları için yetkililere teşekkür etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Araban'da kırsal mahalleleri ilçeye bağlayan köprüyü yenileme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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