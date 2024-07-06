Aracın su içen kediyi ezdiği anlar kamerada - Son Dakika
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Yerel

Aracın su içen kediyi ezdiği anlar kamerada

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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir aracın su içen kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Aracın evcil kediyi ezmesiyle acı çekerek öldüğü anlar ve sürücünün can çekişen hayvanı umursamadığı an kameraya an be an yansıdı. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda evcil kedinin sahiplerinin araç sürücüsünün tespit edilmesi amacıyla şikayetçi oldukları öğrenildi. Akasya Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, insanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade ederek, kediyi alıp veterinere götürseydi kedinin hayatının kurtulabileceğini belirtti ve insanların hayvanlara karşı daha sevgili, şefkatli ve merhametli davranmalarını istedi.

06.07.2024 09:06
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Aracın su içen kediyi ezdiği anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir aracın su içen kediyi ezdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde seyir halde ilerleyen bir araç, su içen kediyi ezerek üstünden geçti. Aracın evcil kediyi ezmesiyle acı çekerek öldüğü anlar ve sürücünün can çekişen hayvanı umursamadığı an kameraya an be an yansıdı. Mahalle sakinlerinin tepki gösterdiği olayda evcil kedinin sahiplerinin araç sürücüsünün tespit edilmesi amacıyla şikayetçi oldukları öğrenildi.

"Kedi yolun kenarında beklerken araç hiç durmadan kediyi ezip geçiyor"

İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade eden Akasya Mahallesi Muhtarı Ramazan Çelik, "Burada evcil kedi, araç çarpması sonucu ezilerek ölmüştü. Bu konu hakkında mahalle sakinlerimiz ve sürücülerimizden canlılara karşı daha duyarlı olmamızı istiyoruz. Güvenlik kamerasında ise; kedi yolun kenarında beklerken araç hiç durmadan kediyi ezip geçiyor. Belki kediyi alıp veterinere götürseydi kedinin hayatı kurtulabilirdi. Sonuç olarak o da bir can. İnsanların hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istiyoruz. Onlarında can taşıdıklarını düşünmeleri gerekiyor. Her canlıya yapılan iyilik sevaptır. Bu konuda insanlarımızın daha sevgili, şefkatli ve merhametli davranmalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Ramazan Çelik, Antakya, Hatay, kedi, Hayvan Hakları, Güvenlik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aracın su içen kediyi ezdiği anlar kamerada - Son Dakika

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