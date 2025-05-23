Aras Elektrik'ten İş Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Aras Elektrik'ten İş Güvenliği Çalıştayı

Aras Elektrik\'ten İş Güvenliği Çalıştayı
23.05.2025 16:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aras Elektrik, iş sağlığı ve güvenliği için çalıştayda katılım sağladı. Güvenli çalışma vurgulandı.

Aras Elektrik, iş sağlığı ve güvenliği kültürünü güçlendirmek, çalışanlarının güvenliğini en üst seviyede sağlamak ve sektörel farkındalık oluşturmak amacıyla Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Enerji Sektöründe Yüksekte Çalışma Çalıştayı"na katılım sağladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hülya Akıncıoğlu, güvenli çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekerek, yaptığı katkılardan dolayı Aras Elektrik ve Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç'a teşekkürlerini iletti.

Çalıştayda, Aras EDAŞ İSG uygulamaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç, İSG mevzuatı, Türkiye'deki iş kazalarına ilişkin istatistikler, yüksek gerilim sahalarında uygulanan güvenlik prosedürleri, yangın türleri ve güvenli çalışma yöntemleri konularında katılımcılara detaylı bilgiler sundu. Etkinliğin düzenlenmesine katkı sunan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Pınar Baykan'a teşekkür etti.

Erkoç: "Her yıl yangın söndürme ve afet/acil durum eğitimleri ile en az bir kez yüksekte çalışma eğitimleri gerçekleştiriyoruz. Ayrıca topraklama tedbirlerini düzenli olarak alıyor ve saha denetimlerini titizlikle sürdürüyoruz. 213 ekip ile toplamda 471 kişisel kontrol ve denetimi hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Erkoç, ayrıca şirketin güvenli çalışmaya verdiği önemin bir göstergesi olan "görüntülü teyit sistemi" hakkında bilgi vererek, arıza müdahalesi öncesinde personelin telsiz aracılığıyla yöneticisiyle görüntülü görüşme gerçekleştirdiğini, yapılacak çalışmanın detaylarının iletildiğini ve bu bilginin kayıt altına alındığını vurguladı. Konuşmasını "İş sağlığı ve güvenliği bir aynadır; siz ona gülümserseniz o da size gülümser." sözleriyle tamamladı.

Çalıştayda ayrıca, Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitmeni ve İple Erişim Teknisyeni, IRATA L3 belgesine sahip Mustafa Coşkun tarafından "Enerji Sektöründe Yüksekte Çalışma" konusunda bir sunum gerçekleştirildi. Yüksekte çalışmanın tanımı, karşılaşılan riskler, güvenli çalışma yöntemleri, toplu koruma önlemleri ve kurtarma planları üzerine uygulamalı bilgiler aktaran Coşkun, "Yüksekten düşme yoktur; yüksekte güvensiz çalışma sonucu intihar vardır." ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Aras Elektrik, iş sağlığı ve güvenliği konusundaki hassasiyetini sürdürerek; çalışanların güvenli bir ortamda görev yapmaları için tüm tedbirleri almaya devam ediyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

İbrahim Çeçen, Etkinlik, Enerji, Sağlık, Eğitim, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Aras Elektrik'ten İş Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı Atatürk portresini yere yatay koydular, sonrasında olanlar duygulandırdı
Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu Eşinin kendisini aldattığından şüphelendiği kişiyi bıçaklayıp, teslim oldu
“Uzun ömrün olsun“ diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı "Uzun ömrün olsun" diyerek balığı denize attı, bakın sonra ne yaşandı
NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes’e yeşil ışık NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık
Trump’ın Eğitim Bakanlığı’nı kapatma kararına federal yargıç engeli Trump'ın Eğitim Bakanlığı'nı kapatma kararına federal yargıç engeli
Beşiktaş’a kötü haber 1 dakika bile oynamadan gidiyor Beşiktaş'a kötü haber! 1 dakika bile oynamadan gidiyor
UEFA Avrupa Ligi’nde sezonun golü Galatasaray’ın milli yıldızından UEFA Avrupa Ligi'nde sezonun golü Galatasaray'ın milli yıldızından
‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu ‘Dur’ ihtarına uymayıp kaçtı, yakalanınca çağırdığı arkadaşlarıyla polise hakaret ve tehditler savurdu
TBMM önünde silah sesleri Defalarca ateş açtı TBMM önünde silah sesleri! Defalarca ateş açtı
Yüksel Yıldırım’dan Galatasaray’ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa’da oyna Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray'ın yıldızına telefon: Bize gel, Avrupa'da oyna
Türkiye’de ölen İngiliz turistin “kalbi çalındı“ iddiası Bakanlıktan açıklama var Türkiye'de ölen İngiliz turistin "kalbi çalındı" iddiası! Bakanlıktan açıklama var

17:40
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay’ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
Özel, salı gününe kadar süre tanıdı: Sayıştay'ın işlem yapın dediği AK Partili belediyeleri açıklayacağım
16:28
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
Yatalak annesine baktığı kişiden hamile kalan kadın, aldığı cevapla şoke oldu
15:49
Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Tekrar aday olma derdim yok“ sözlerine itiraz
Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Tekrar aday olma derdim yok" sözlerine itiraz
15:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye’nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48’e geriledi, bu bir felaket
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin doğurganlık hızı tarihte ilk kez 1.48'e geriledi, bu bir felaket
14:04
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı Karar verildi
Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karar verildi
23:59
DMM ’’Türkiye’nin İsrail ile ticareti devam ediyor’’ iddiasını yalanladı
DMM ''Türkiye'nin İsrail ile ticareti devam ediyor'' iddiasını yalanladı
23:50
Trump’ın Güney Afrika’daki ’soykırımın’ kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo’da çekilmiş
Trump'ın Güney Afrika'daki 'soykırımın' kanıtı olarak gösterdiği görüntüler Kongo'da çekilmiş
23:40
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
Galatasaray taraftarını yıkan Victor Osimhen gelişmesi
23:18
Hastane, İnan Kıraç’ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
Hastane, İnan Kıraç'ın kaçırıldığını yalanladı: Kendi isteğiyle ayrıldı
22:54
Aboubakar’dan Süper Lig’in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
Aboubakar'dan Süper Lig'in devine mesaj: En az 3-4 sezon daha oynarım
22:37
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
İş insanı İnan Kıraç hastane önünden kaçırıldı iddiası
22:30
Damien Comolli’den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe’ye dönecek’’
Damien Comolli'den açıklama: Opsiyonunu kullanmayacağız, Fenerbahçe'ye dönecek''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2025 17:54:08. #7.13#
SON DAKİKA: Aras Elektrik'ten İş Güvenliği Çalıştayı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.