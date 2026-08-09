Başkan Çerçioğlu başarı oranıyla ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu başarı oranıyla ilk sırada yer aldı

Başkan Çerçioğlu başarı oranıyla ilk sırada yer aldı
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Bir araştırma şirketinin 25 büyükşehirde 13 bin 600 kişiyle yaptığı ankette, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 59,4 ile en başarılı belediye başkanı seçildi. Çerçioğlu'nu Vahap Seçer, Fırat Görgel, Fatma Şahin ve Ahmet Akın izledi.

Bir araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen "En Başarılı Büyükşehir Belediye Başkanları" araştırmasının sonuçları açıklandı. Araştırmada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 59,4'lük başarı oranıyla ilk sırada yer aldı.

25-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmada, 25 büyükşehir belediye başkanının performansı 13 bin 600 katılımcının görüşleri doğrultusunda değerlendirildi. Araştırma sonucunda Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yüzde 59,4'lük başarı oranıyla listenin zirvesinde yer aldı.

Çerçioğlu'nu yüzde 57,5'lik başarı oranıyla Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer takip ederken, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel yüzde 57,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Listenin dördüncü sırasında yüzde 56,9'luk başarı oranıyla Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin bulunurken, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise yüzde 56,1'lik oranla beşinci oldu.

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Fırat Görgel, Fatma Şahin, Vahap Seçer, Ahmet Akın, Politika, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu başarı oranıyla ilk sırada yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu başarı oranıyla ilk sırada yer aldı - Son Dakika
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