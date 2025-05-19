Ardahan Belediye Başkanı\'ndan 19 Mayıs Mesajı

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayınladı.

Başkan Demir, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: 'Bütün Ümidim Gençliktedir' diyerek 19 Mayıs 1919'u gençliğe armağan eden ve gençlere verdiği değeri gösteren Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve minnetle anıyorum. Gençler! Cumhuriyet'i ileriye taşıyacak olan sizlersiniz. ve ülkemiz sizlerin omzunda yükselecektir. Türk milleti olarak bu emanete sahip çıkmak hepimizin en büyük görevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygıyla anıyor; bırakmış oldukları mirasa sıkı sıkıya bağlı olduğumuzu bir kez daha vurgulayarak tüm gençlerimizin ve halkımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum." - ARDAHAN