Ardahan'da Vergi Haftası İçin Satranç Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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Ardahan'da Vergi Haftası İçin Satranç Turnuvası Düzenlenecek

Ardahan\'da Vergi Haftası İçin Satranç Turnuvası Düzenlenecek

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Vergi Haftası kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler arasında bir satranç turnuvası düzenleyecek. Turnuva 7 Mart 2025 tarihinde İmam Hatip Anadolu Lisesi'nde yapılacak ve başarılı olan öğrencilere ödüller verilecek.

27.02.2025 16:12  Güncelleme: 16:14
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Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Vergi Haftası nedeniyle Satranç Turnuvası düzenlenecek.

İlçedeki İlkokul, Ortaokul ve Liseler arasında yapılacak olan karma satranç turnuvası, 7 Mart 2025 tarihinde saat 10.00'da İmam Hatip Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Turnuvada dereceye giren öğrenciler, Belediye Başkanlığı tarafından ödüllendirilecek.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Adnan Korkut, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, etkinliğin amacının çocuk ve gençlere vergi bilincini aşılamak olduğunu belirterek, "Bu tür etkinlikler, öğrencilerimizin birbirleriyle kaynaşmalarını, boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve sosyal etkinliklere katılımlarını artırmak adına oldukça önemlidir" dedi.

Turnuva, öğrencilere hem eğlenceli bir rekabet ortamı sunmayı hem de vergi haftası kapsamında farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Öğrenciler, zeka ve strateji gerektiren bu turnuvada, yeteneklerini sergileyerek ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele edecekler. İlçe genelindeki okullardan katılımın beklendiği turnuva, öğrencilere önemli bir deneyim sunacak. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ardahan'da Vergi Haftası İçin Satranç Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ardahan'da Vergi Haftası İçin Satranç Turnuvası Düzenlenecek - Son Dakika
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