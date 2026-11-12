Ardahan Posof'ta fasulye eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi - Son Dakika
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Ardahan Posof'ta fasulye eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi

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Ardahan Posof\'ta fasulye eğitimini tamamlayan üreticilere sertifika ve tohum verildi
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Ardahan'ın Posof ilçesinde Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi'ni tamamlayan üreticilere sertifika ve fasulye tohumu verildi. Törende Kaymakam İsa Bertan ve İl Tarım Müdürü Harun Akıllı, bölge tarımı ve yerel ürünler için çiftçilerle görüş alışverişinde bulundu.

Ardahan'ın Posof ilçesinde düzenlenen Posof Fasulyesi Yetiştiriciliği Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan üreticilere sertifikaları ile fasulye tohumları teslim edildi.

Posof İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde yürütülen eğitim programının sona ermesi dolayısıyla dağıtım töreni düzenlendi.

Posof Kaymakamı İsa Bertan ve İl Tarım ve Orman Müdürü Harun Akıllı'nın katıldığı programda, kursu bitiren çiftçilere sertifikaları ile üretime katkı sağlamak amacıyla fasulye tohumları verildi.

Törende çiftçilerle bir araya gelen yetkililer, bölge tarımının kalkınması, katma değeri yüksek yerel ürünlerin desteklenmesi ve üretim kalitesinin artırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: İHA
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