Ardahanlılar, Kurtuluşunu Coşkuyla Kutladı

Yerel

Ardahanlılar, memleketlerinin düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü Kadıköy Düğün Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkı ve desteğiyle gerçekleşen programda, Ardahan yöresine ait türkü ve şiirlerin söylendi, davetliler yöreye özgü oyunlarla oynadı. Ayrıca yöresel yemekler de geceye katılan herkesin beğenisini topladı. Ardahanlılar arasında birlik ve beraberliğin sergilendiği gece geç saatlere kadar sürdü.

Programa Kocaeli Vali Yardımcısı Şenol Kaya, AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Büyükşehir Genel Koordinatörü Hasan Ayaz, SGK İl Müdürü Mehmet Salih Aydın ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı. Programın ev sahipliğini Kocaeli Ardahan İli Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Alpay Aydemir yaptı. Aydemir, tüm katılımcılara ve destekleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - KOCAELİ