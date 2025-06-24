Ardanuç'ta Lavanta Kooperatifi Kuruldu

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifin Kurucu Başkanı Gürsel Kaya, "Katma değeri yüksek bir ürün arayışına girdik ve lavanta ile bu süreci başlattık. Şimdi lavantadan yağ elde ediyor, bu yağla sıvı sabun, camsil, çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünler üretiyoruz" dedi.

Ardanuç ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi, bölge halkı için gelir kaynağı oldu.

Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi Kurucu Başkanı Gürsel Kaya, ilçede üretim yapma zorunluluğu doğduğunu ifade ederek, tarım alanındaki dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ardanuç'ta üretim yapmak zorundaydık, çünkü kooperatifimizi bu anlayışla kurduk. Geleneksel yöntemlerle tarım yapmanın olanakları ortadan kalkmıştı. Bugün bakıyorsunuz, arazilerimiz bomboş ve bölgemizden ciddi bir göç yaşanmış durumda. İnsanlarımıza 'mısır ek, fasulye ek, domates ek' deme şansımız kalmadı. Çünkü ne pazarı var ne de ürettiğinin karşılığını alabiliyorlar. Biz de yeni bir anlayışla, yeni bir tarım modeli geliştirmek zorundaydık.

"Katma değeri yüksek bir ürüne ihtiyacımız vardı, bu nedenle lavantayı getirdik"

Katma değeri yüksek bir ürüne ihtiyacımız vardı, bu nedenle lavantayı getirdik. Lavantadan lavanta yağı çıkarıyoruz ve bu yağdan sıvı sabun, camsil, çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünler üretiyoruz. Bu da ilçemize yeni bir nefes aldırdı ve yepyeni bir tarım anlayışı getirdi. Artvin'in toprakları küçük parçalı, ama tarıma elverişli. İklim koşulları uygun ancak tarlalarımız küçük. Bu küçük tarlalarda katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyordu ve biz de lavantayı tercih ettik. Aynı zamanda ilçemizde arıcılık da yapılıyor ve lavanta çok iyi bir bal bitkisi."

"Lavanta sayesinde hem toprağımızı değerlendiriyoruz hem de üretim yapıyoruz"

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Durmuş ise ortak akılla lavanta üretimine yöneldiklerini belirtti:

"Lavantanın katma değerinin yüksek olması nedeniyle ortak bir akılla bu ürünü ekmeye karar verdik. Bölgemizde orman ürünleri kesilip satılıyor, ormanlarımız yok oluyor. Ama lavanta sayesinde hem toprağımızı değerlendiriyoruz hem de üretim yapıyoruz. Ben burada küçük bahçemi deneme amaçlı lavanta ile ektim. -35 dereceye kadar dayanıyor. Geçen yıl termometreyle bizzat ölçtüm, 41 derece sıcakta bile hiçbir bozulma olmadı. Gördüğünüz gibi lavantalarımız dimdik ayakta duruyor."

"İlçemiz için güzel bir gelişme"

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Nurice Aydın ise kadınların üretimdeki rolünü şu sözlerle aktardı:

"Çevremdeki kadınlar hep yanımızda, birlikte çalışıyoruz, imece yapıyoruz. İlçemizdeki kadınlar da tarlalarına lavanta ekmek istiyor ama çalışma alanları yok. Tarlalarımızı gördükten sonra lavanta üretmek isteyen çok kişi oldu. Şu anda dört tarlamız var. Ayrıca kooperatifimize yeni üye olan arkadaşlarımız da gelecekte lavanta ekmek istiyorlar. Bu ilçemiz için güzel bir gelişme. Bu sene bir arkadaşımız bizden 10 bin fide talep etti."

Aydın, lavanta bahçelerinin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü de belirtti.