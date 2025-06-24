Ardanuç'ta Lavanta Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ardanuç'ta Lavanta Kooperatifi Kuruldu

24.06.2025 13:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi, lavanta ile katma değerli ürünler üretiyor.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesinde Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi kuruldu. Kooperatifin Kurucu Başkanı Gürsel Kaya, "Katma değeri yüksek bir ürün arayışına girdik ve lavanta ile bu süreci başlattık. Şimdi lavantadan yağ elde ediyor, bu yağla sıvı sabun, camsil, çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünler üretiyoruz" dedi.

Ardanuç ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi, bölge halkı için gelir kaynağı oldu.

Ardanuç Kadın Girişimi Üretim ve Geliştirme Kooperatifi Kurucu Başkanı Gürsel Kaya, ilçede üretim yapma zorunluluğu doğduğunu ifade ederek, tarım alanındaki dönüşüm sürecini şu sözlerle anlattı:

"Ardanuç'ta üretim yapmak zorundaydık, çünkü kooperatifimizi bu anlayışla kurduk. Geleneksel yöntemlerle tarım yapmanın olanakları ortadan kalkmıştı. Bugün bakıyorsunuz, arazilerimiz bomboş ve bölgemizden ciddi bir göç yaşanmış durumda. İnsanlarımıza 'mısır ek, fasulye ek, domates ek' deme şansımız kalmadı. Çünkü ne pazarı var ne de ürettiğinin karşılığını alabiliyorlar. Biz de yeni bir anlayışla, yeni bir tarım modeli geliştirmek zorundaydık.

"Katma değeri yüksek bir ürüne ihtiyacımız vardı, bu nedenle lavantayı getirdik"

Katma değeri yüksek bir ürüne ihtiyacımız vardı, bu nedenle lavantayı getirdik. Lavantadan lavanta yağı çıkarıyoruz ve bu yağdan sıvı sabun, camsil, çamaşır yumuşatıcısı gibi ürünler üretiyoruz. Bu da ilçemize yeni bir nefes aldırdı ve yepyeni bir tarım anlayışı getirdi. Artvin'in toprakları küçük parçalı, ama tarıma elverişli. İklim koşulları uygun ancak tarlalarımız küçük. Bu küçük tarlalarda katma değerli ürünler üretmemiz gerekiyordu ve biz de lavantayı tercih ettik. Aynı zamanda ilçemizde arıcılık da yapılıyor ve lavanta çok iyi bir bal bitkisi."

"Lavanta sayesinde hem toprağımızı değerlendiriyoruz hem de üretim yapıyoruz"

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Durmuş ise ortak akılla lavanta üretimine yöneldiklerini belirtti:

"Lavantanın katma değerinin yüksek olması nedeniyle ortak bir akılla bu ürünü ekmeye karar verdik. Bölgemizde orman ürünleri kesilip satılıyor, ormanlarımız yok oluyor. Ama lavanta sayesinde hem toprağımızı değerlendiriyoruz hem de üretim yapıyoruz. Ben burada küçük bahçemi deneme amaçlı lavanta ile ektim. -35 dereceye kadar dayanıyor. Geçen yıl termometreyle bizzat ölçtüm, 41 derece sıcakta bile hiçbir bozulma olmadı. Gördüğünüz gibi lavantalarımız dimdik ayakta duruyor."

lçemiz için güzel bir gelişme"

Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Nurice Aydın ise kadınların üretimdeki rolünü şu sözlerle aktardı:

"Çevremdeki kadınlar hep yanımızda, birlikte çalışıyoruz, imece yapıyoruz. İlçemizdeki kadınlar da tarlalarına lavanta ekmek istiyor ama çalışma alanları yok. Tarlalarımızı gördükten sonra lavanta üretmek isteyen çok kişi oldu. Şu anda dört tarlamız var. Ayrıca kooperatifimize yeni üye olan arkadaşlarımız da gelecekte lavanta ekmek istiyorlar. Bu ilçemiz için güzel bir gelişme. Bu sene bir arkadaşımız bizden 10 bin fide talep etti."

Aydın, lavanta bahçelerinin sosyal medyada büyük ilgi gördüğünü de belirtti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Ardanuç, Ekonomi, Artvin, Üretim, Çevre, Kadın, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ardanuç'ta Lavanta Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:11:24. #7.13#
SON DAKİKA: Ardanuç'ta Lavanta Kooperatifi Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.