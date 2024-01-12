 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Arguvan Belediye Başkanı Görme Engellileri Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Arguvan Belediye Başkanı Görme Engellileri Ziyaret Etti

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Eymir Mahallesi'ndeki Baki Yıldız ile Dolaylı Mahallesi'ndeki Timur Yücel'i evlerinde ziyaret etti. Başkan Kızıldaş, görme engelli vatandaşlar ile yakından ilgilenerek, ailelerinin taleplerini sordu. Görme engelli Baki Yıldız ve Timur Yücel, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Arguvan Belediye Başkanı Görme Engellileri Ziyaret Etti
12.01.2024 - 13:37,
Abone Ol

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Eymir Mahallesi'ndeki Baki Yıldız ile Dolaylı Mahallesi'ndeki Timur Yücel'i evlerinde ziyaret etti.

Sıcak ve samimi ortamda gerçekleşen ziyarette Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, görme engelli vatandaşlar ile yakından ilgilenerek, ailelerinin kendisinden herhangi bir taleplerinin olup olmadığını sordu. Görme engelli Baki Yıldız ve Timur Yücel, 7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla kendilerini ziyarete gelen Başkan Mehmet Kızıldaş'a teşekkür ettiler.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ziyaretleri sırasında yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bizler yerel yönetimler olarak her zaman engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin yanındayız. Engelli vatandaşlarımızın yüzlerinin gülmesi hepimizin yüzünün gülmesi demektir. Engellilerimize acımak, üzülmek yerine onlara ilçemizde nasıl yaşanabilir bir hayat sunabiliriz, hayatlarını nasıl kolaylaştırabiliriz bunları düşünmek bizim temel sorumluluklarımızdan bir tanesidir. Bizler sağlıklı olan her bireyin aynı zamanda bir engelli adayı olduğu gerçeğinden hareketle görme engelli vatandaşlarımızın hayata tutunmalarını sağlanmalı ve toplumsal yaşamın her alanında var olabilmeleri için tüm engelleri kaldırmalıyız. 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler gününüzü canı gönülden kutluyorum."

Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Engelliler Haftası, Mehmet Kızıldaş, Eymir, Engelliler, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arguvan Belediye Başkanı Görme Engellileri Ziyaret Etti - Son Dakika


14:10
Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06
Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50
Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19
Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12
Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44
Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum

Son Dakika
14:10 Erdoğan'dan ABD ve İngiltere'nin Yemen saldırısına ilk yorum: Kızıldeniz'i kan gölüne çevirme hevesindeler
14:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara adayımızı pazar günü açıklayacağız
14:06 Seçil Erzan'ın savunmasındaki dizi repliği mahkemeye damga vurdu: Herkes yer içer, hesabı Seçil öder
13:50 Erdal Beşikçioğlu: Mansur başkanımla asla sıkıntım olamaz, ikili olarak Ankara'da daha çok iş yapacağız
13:19 Sarp Apak, Avrupa Yakası'nın yeniden çekileceği iddiası yalanlandı
13:17 ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda 5 Husi mensubu hayatını kaybetti
13:12 Seçil Erzan mahkeme salonunda ağladı: Bana para vermeyin diye yalvarıyordum artık
12:44 Epstein kurbanı kadın: Günde 3 kez tecavüze uğruyordum
12:40 Hakem Halil Umut Meler sahalara dönüyor! 14 Ocak'ta yeniden düdük çalacak
11:38 SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam çalışması tamamlandı! Gelecek hafta Kabine'ye sunulacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 15:31:12. #1.11#
SON DAKİKA: Arguvan Belediye Başkanı Görme Engellileri Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement