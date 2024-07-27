Arguvan'da düzenlenen 16. Uluslararası Türkü Festivali başladı - Son Dakika
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Yerel

Arguvan'da düzenlenen 16. Uluslararası Türkü Festivali başladı

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Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen 16. Uluslararası Türkü Festivali öncesi Arguvan sokakları doldu taştı. Festivalin Arguvanlıları fazlasıyla mutlu ettiğini söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, festivalin hem Arguvan hem de Malatya açısından önemli olduğunu belirtti.

27.07.2024 20:12  Güncelleme: 20:56
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(MALATYA) - Malatya'nın Arguvan ilçesinde düzenlenen 16'ncı Uluslararası Türkü Festivali öncesi Arguvan sokakları doldu taştı. Festival öncesinde Arguvan merkezinde gezen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "Festival hem Arguvan açısından önemli hem de Malatya açısından. Her yıl düzenlenen bir festival. Her yıl düzenlenebilmesi, 16'ncı olması çok doğru bir şey. İnşallah Malatya'daki Kayısı Festivaline örnek olur" dedi.

Arguvan 16'ncı Uluslararası Türkü Festivali başladı. Festivalin Arguvanlıları fazlasıyla mutlu ettiğini söyleyen CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şunları söyledi:

" İstanbul'da Ankara'da, başka illerde siyaset yapan belediye başkanlarımız burada. Festival hem Arguvan açısından önemli hem de Malatya açısından. Her yıl düzenlenen bir festival. Her yıl düzenlenebilmesi, 16'ncı olması çok doğru bir şey. İnşallah Malatya'daki Kayısı Festivaline örnek olur. Malatya'ya örnek olur. Bu festival hem Malatya hem bölge açısından önemli. Birçok farklı kültürlerin bir araya geldiği, farklı dillerin bir araya geldiği uluslararası festivalimiz. Belediye başkanlarımıza, ekibine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Arguvan bayram ediyor."

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ise şöyle konuştu:

"Arguvan festivali Malatya'nın olduğu kadar Türkiye'nin de  en önemli festivallerinden biri. Özellikle tüm müzik alanında ilgisi olanlar Arguvan Türkü Festivalini yakından takip ediyorlar. Burada yine çok önemli çok güzel bir festival düzenleniyor. Malatya'nın her yerinden çevre illerinden, İstanbul'da diğer illerde yaşayan Malatyalıların da yoğun ilgi gösterdiği bir festival, gerçekten çok güzel, her yıl binlerce insan Arguvan'a geliyor. Arguvan'lalar misafirlerini ağırlıyorlar."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Arguvan'da düzenlenen 16. Uluslararası Türkü Festivali başladı - Son Dakika

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