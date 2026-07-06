Malatya'da kazada hayatını kaybeden 3 kişilik aile toprağa verildi - Son Dakika
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Malatya'da kazada hayatını kaybeden 3 kişilik aile toprağa verildi

Malatya\'da kazada hayatını kaybeden 3 kişilik aile toprağa verildi
06.07.2026 18:32  Güncelleme: 18:49
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Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler Darende'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, Darende ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Gece saatlerinde Arguvan ilçesi Morhamam Mahallesi'nde meydana gelen kazada, tır ile otomobilin çarpışması sonucu otomobilde bulunan Duygu Ecrin Koşkan (16), Ayşe Koşkan (54) ve Mustafa Koşkan (55) olay yerinde yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralanmıştı. Malatya Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi Karabayır Mezrası'na getirildi. Burada düzenlenen cenaze törenine Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, aile yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Duygu Ecrin Koşkan, Ayşe Koşkan ve Mustafa Koşkan'ın cenazeleri, dualarla mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Malatya'da kazada hayatını kaybeden 3 kişilik aile toprağa verildi - Son Dakika

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