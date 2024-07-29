Arhavi\'de Maden Projesine Vatandaşlardan Protesto: "Benim Yerim Yurdum Burası, Terk Edecek Yerim Yok"

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UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde vatandaşlar, HES'ler ve maden ocağı projelerini protesto etti. Bir vatandaş, "Burada benim atalarım var. Eğer bu maden olursa bizim buradan gidecek başka bir yerimiz yok, biz Gürcistan'a mı gideceğiz onu mu istiyorlar bizden? Ben istemiyorum. Benim atalarım Arhavi'de yatıyor, benim yerim yurdum burası ve terk edecek yerim yok" dedi.

Arhavi'de bölge halkı, HES ve taş ocağının ardından şimdi de maden ocağına karşı mücadele ediyor. 10 köyü içine alacak olan 1930,92 hektarlık alanı kapsayan maden arama ihalesini Mehmet Cengiz'in sahibi olduğu Eti Bakır kazandı. İlçe sakinleri, projeyi protesto etti.

"Sizleri beslemek istemiyorum yeter artık inin sırtımızdan"

Havva Öziskender şunları söyledi:

"Buraya madeni protesto etmeye geçmişimi kurtarmaya, ailemi kurtaramaya geldim. Ben 30 yıl çalıştım emekli oldum. Burada benim atalarım var. Eğer bu maden olursa bizim buradan gidecek başka bir yerimiz yok, biz Gürcistan'a mı gideceğiz onu mu istiyorlar bizden? Ben istemiyorum. Benim atalarım Arhavi'de yatıyor, benim yerim yurdum burası ve terk edecek yerim yok. Benim dedem şehittir ve kimin için uğraştık biz ve benim verilecek toprağım yok. Mehmet Cengiz'e, Limak'a, Kolin'e verecek hiçbir şeyimiz yok. Ben atamı almış gelmişim ve biz vermiyoruz topraklarımızı gelin tutuklayın atın çöpe. Bakın Karadeniz'i bizler eylem yaptık 'denizi doldurmayın' diye, doldurdular. Yeter inin sırtımızdan ben sizleri beslemek zorunda değilim."

Arhavi Ziraat Odası Başkanı Sadık Yıldız, "Tarım alanlarımızda maden çalışması yapıyorlar. Bölgemiz coğrafi açıdan çok zor bir bölgedir ve burada en büyük tarım girdimiz olan çaydır. Önce çayda sorun başladı ve orada birlik olamadık ama şimdi de bir özel sektör bizim tarım alanlarımızda maden aramasıyla ilgili bir çalışması olduğunu duyduk bununla ilgili tepkimizi koymak için buradayız" dedi.

"Anadolu'da sadece mezarlıklarda yeşillikle var"

Yılmaz Yıldız Bayrak, "82 yaşındayım ve bu yörenin çocuğuyum ve bizim bildiğimiz kadarıyla Türkiye'nin hayatta kalacak tek yeşillik bölgesi ve bunun ölümünü seyrediyoruz. Bunun bitişini çalınmasını yok edilmesini seyrediyoruz. Ülkenin hiçbir yerinde kalmamış yeşillik burada doğanın her santiminde var ve gidin Anadolu'ya sadece mezarlıklarda yeşillikler var. Bunu çalmaya uğraşan ve bunu göremeyen yaşayamayan insanlara selam olsun başka diyeceğimiz yok" ifadelerini kullandı.

İlhan Gürkan, "Ben bu yaştan sonra nereye gideyim yani ülkeyi yukarıdan bombalamak söz konusu değil alttan da bombalanıyor öyle değil mi ve bizi alttan bombalayacaklar o nedenle madenlere karşıyım ve zaten HES'lere karşıyım" dedi.

Arhavi Doğa ve Yaşam Derneği Kurucusu Fahrettin Şivil, "Maden hele hele altın siyanürsüz çıkmaz havuzlar yapılacak ve yer altında yapılacak çalışmalarda siyanür sızma yapacak, ağır madenler suya karışacak. Bu ilçenin içecek suyu ihtiyacını karşılayacak derelerden başka bir şeyi yok" ifadelerini kullandı.