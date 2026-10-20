Arif Güran, kızının davasında adil yargılama talebiyle Osmaniye'de karşılandı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Diyarbakır'da 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının ölümüne ilişkin yargılama sürecindeki belirsizliklere tepki göstermek amacıyla Diyarbakır'dan Ankara'ya başlattığı yürüyüşün 32'nci gününde Osmaniye'ye ulaştı.

Güran, Osmaniye'de DEM Parti örgütü tarafından karşılandı. Güran, burada yaptığı açıklamada, kızının ölümüne ilişkin davanın sosyal medya ve medya baskısı altında yürütüldüğünü ifade etti ve adil yargılama talebiyle Cumhurbaşkanı'na ulaşmak üzere yola çıktığını belirtti.

Güran, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"32 gündür Narin'in hakkı ve hakikati için adalet yürüyüşü başlatmışım. Bugün Osmaniye'deyim. Allah razı olsun, Osmaniye halkı bir acılı babayı bağrına bastı. Benim kızımın mahkemesi, sosyal medya ve medyanın baskısıyla yapılan bir mahkemedir. Diyarbakır'dan 32 gündür yola çıkarak adil bir yargılama talebiyle Sayın Cumhurbaşkanımın kapısına gidiyorum.

İnanıyorum ki Allah'ın izniyle Narin'in dosyası yeniden hukuk çerçevesinde, adil bir şekilde yargılanacak. Bu inançla yola çıktım."