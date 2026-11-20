İstanbul Arnavutköy'de 5 bloktan oluşan konutlarda yaşayan dar gelirli aileler, yıllardır kanalizasyon taşmaları ve su baskınlarıyla mücadele ediyor. Bölgede, her sağanak yağışın ardından kanalizasyon hatlarından geri tepen atık sular binaların bodrum ve giriş katlarına doluyor. Yağış olmayan günlerde de taşan kanalizasyon suları nedeniyle çevreye kötü koku yayılırken, vatandaşlar evlerini havalandırmakta güçlük çekiyor. İSKİ ve İBB'ye yapılan başvurulara rağmen devam eden sorun, özellikle çocuklu aileleri ve yaşlıları mağdur ediyor. Evleri su bastığı anlar cep telefonu kamerasına yansırken, 5 bloktan oluşan yerleşim alanı dron ile havadan görüntülendi.

Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Tankçılar Kooperatifi bölgesinde bulunan 5 blokta altyapı sorunu günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Dar gelirli vatandaşlar için sosyal konut niteliğinde inşa edilerek satışa sunulan binalarda, yağışlı havalarla birlikte kanalizasyon taşmaları yaşanıyor. Hatlardan geri gelen atık sular bodrum ve giriş katlarına kadar ulaşırken, evlerini su basan vatandaşlar kendi imkanlarıyla temizlik yapmak zorunda kalıyor. Yağışın olmadığı dönemlerde de binaların çevresinde biriken kanalizasyon suları kötü kokuya neden oluyor.

Yağmur yağdığında evlerini su basıyor, geceleri uyuyamıyorlar

Bölgede yaşayan aileler için yağışlı havalar büyük bir endişeye dönüşmüş durumda. Sağanak yağışların ardından kanalizasyon sularının binalara dolması nedeniyle vatandaşlar gece boyunca evlerini kontrol ediyor. Su baskınları özellikle bodrum ve giriş katlarında yaşayanları etkilerken, yaz aylarında ise kanalizasyon kokusu nedeniyle evlerin pencereleri açılamıyor. Çocukların ve yaşlıların da bulunduğu yerleşim alanında yıllardır devam eden sorun, ailelerin hayat şartlarını zorlaştırıyor.

Öte yandan su baskınlarının yaşandığı anlar vatandaşların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Binaların çevresinde ve evlerde yaşanan mağduriyet görüntülere yansırken, altyapı sorununun bulunduğu 5 blok dron kamerasıyla havadan görüntülendi.

2008 yılında yapılan altyapı artan nüfusa yetmiyor

Mahalle Muhtarı Ercan İka'nın verdiği bilgilere göre, bölgenin altyapısı 2008 yılında koruge borular kullanılarak yapıldı. İlk dönemlerde büyük bölümü boş olan konutların zamanla tamamen dolmasıyla birlikte mevcut kanalizasyon hatlarında tıkanmalar ve taşmalar yaşanmaya başladı. Bugün neredeyse boş dairenin bulunmadığı 5 blokta, altyapı sorunu her yağışın ardından yeniden ortaya çıkıyor. Bölgedeki dar gelirli aileler, altyapının yenilenmesi için gerekli maliyeti kendi imkanlarıyla karşılayamıyor. Sorunun çözümü için İSKİ ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvurular ise henüz kalıcı bir sonuç vermedi.

Muhtar Ercan İka: "İSKİ Genel Müdürü ile de görüştük, çözüm bekliyoruz"

Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İka, "Burada 5 blok var. Buranın altyapısı 2008 yılında yapılırken koruge borular kullanılmış. Zamanla buralar hep tıkanmış, artık kaldırmıyor. O zaman siteler boştu, şu anda burada bir tane boş daire bulamazsınız. Hepsi dolmuş. Buradaki vatandaşlar her yağmur yağdığında bu sıkıntıyı yaşıyor. Ben defalarca bunları sözlü ve dilekçeli olarak İBB'ye bildirdim, İSKİ'ye bildirdim. Son bir ay içerisinde İSKİ Genel Müdürü ile de görüştük. Burayı yapacaklarını söylediler ama hala bir haber bekliyoruz. Önümüz kış, yağışlar geliyor. Her yağmur yağdığında buradaki bodrumların hepsini su basıyor. Burada bir sürü çoluk çocuk var. Yazın da kokudan, pislikten durulmuyor. Ben yazın kendim geldim, bizzat şahit oldum. Biz burayı yaptırmak için uğraştık ama burada oturanların hepsi dar gelirli. Vatandaşın kendi imkanlarıyla bunu yaptıracak gücü yok. Biz yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.

"Yağmur yağdı mı korkudan evde oturamıyoruz"

Site sakinlerinden Solmaz Campolat, "Yağmur yağdı mı korkudan evde oturamıyoruz. Her seferinde sabaha kadar oturuyoruz. Biz 2008'den beri mağduruz. Parayla yapılsa bizim gücümüz yetmez. Burada oturanların gücü yok. Dul var, yetim var, yaşlı var. Belediyeye başvuruyorsun, geliyorlar, 'Bizim işimiz değil' diyorlar, bakıp gidiyorlar. Ya da açıyorlar, bir dahaki yağmurda yine aynı şey oluyor. Her seferinde çok mağdur oluyoruz. Biz vergimizi ödüyoruz. İSKİ bir gün gecikse parasını hemen alıyor, cezasını yazıyor. Biz de bakım istiyoruz, devletimizden yardım istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Burası gecekondu değil, vergimizi ödüyoruz"

Site sakinlerinden Eren Özer ise "Her sağanak yağdığında biz bu sıkıntıyı çekiyoruz. Kimse sesimizi duymuyor, kimse oralı olmuyor. Biz burada kaçak göçek yaşamıyoruz. Oturduğumuz yerin resmi vergisini ödüyoruz. Ama yaptığımızın karşılığını burada alamıyoruz. Burası gecekondu merkezi değil, resmi oturma alanları. Buna rağmen hiçbir şekilde ilgi alaka göremiyoruz. Allah korusun, daha kötü bir şey yaşanmadan bu sıkıntıların bir an önce ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Koku geliyor, pencereni açamıyorsun, evini havalandıramıyorsun. Bizim tek istediğimiz sesimizin duyulması ve artık rahat bir nefes almak" diye konuştu.

Dar gelirli aileler kalıcı çözüm bekliyor

Her yağışın ardından yeniden ortaya çıkan kanalizasyon taşmaları, 5 blokta yaşayan ailelerin ortak sorunu haline geldi. Geçici müdahalelerin ardından tekrar eden su baskınları nedeniyle vatandaşlar, mevcut altyapının kapsamlı şekilde incelenmesini ve gerekli yenileme çalışmalarının yapılmasını bekliyor. Kış ayları öncesinde endişeleri artan aileler, yıllardır yaşadıkları mağduriyetin sona ermesini istiyor.