Arnavutköy'de 7 mahalleye 7 park - Son Dakika

Arnavutköy'de 7 mahallede toplamda 16 bin 182 metrekare alana inşa edilen 7 parkın toplu açılış töreni gerçekleştirildi.

Arnavutköy Belediyesi, Merkez, Yavuz Selim, Haraççı, Hicret, Mehmet Akif Ersoy, Taşoluk, Hadımköy Mahallelerinde yapımının tamamladığı 7 parkın toplu açılış törenini Haraççı Mahallesi'ndeki 3 bin 813 metrekare genişliğindeki Vardar Parkı'nda yaptı. Parkların açılış törenine Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı'nın yanı sıra AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Candaroğulu, İlçe Kaymakam Vekili Mehmet Hüseyin Anlar, muhtarlar, dernek başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Baltacı, çocuklarla birlikte kestiği kurdeleden sonra Haraççı Mahallesi'ndeki Vardar Parkı'nı gezdi.

Parkların açılış etkinliğinde konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, "Bugün açmış olduğumuz 7 mahallemizdeki 7 parkımızın mahalle sakinlerimize, ilçemizde ikamet eden özellikle çocuklarımıza, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Arnavutköy yeşil anlamında, doğa güzellikleri anlamında son derece güzel bir ilçemiz, yeterli bir ilçemiz ancak gençlerimizin daha fazla yararlanabileceği yeşil alanların önemi çok daha fazla. Bu maksatla ciddi sayıda yeşil alanımızı, parkımızı ilçemize kazandırmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Bugün açmış olduğumuz 7 park da bu kapsamda değerlendirilebilir. Bugünkü yeşil alanlarımızın toplamı yaklaşık 20 bin metrekare civarında. Görüldüğü gibi bu yeşil alanlarımızda gençlerimiz, çocuklarımız, mahalle sakinlerimiz gönüllerince oturup dinlenecekleri, eğlenecekleri imkanlara sahip oluyorlar. Ben ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız güle güle kullansınlar" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL