Mavigöl Döküm Sahası Kararına Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mavigöl Döküm Sahası Kararına Tepki

Mavigöl Döküm Sahası Kararına Tepki
22.07.2025 10:41  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin döküm sahası ilan ettiği Mavigöl için Bakanlık "sit alanı" dedi, Arnavutköy Belediyesi uygulamayı sahada durdurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin döküm sahası ilan ettiği Mavigöl için Bakanlık "sit alanı" dedi, Arnavutköy Belediyesi uygulamayı sahada durdurdu. Mecliste ise CHP'li üyelerin 'balık bile yaşamaz' savunması tartışmalara neden oldu.

Arnavutköy'deki önemli doğal alanlardan biri olan Mavigöl ve çevresi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde CHP'li üyelerin oylarıyla alınan kararla döküm sahası ilan edildi. Karar kamuoyunda yoğun tepki toplarken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün sit alanı kararı doğrultusunda Arnavutköy Belediyesi sahada sürece müdahale etti. Başkan Mustafa Candaroğlu, Mavigöl'e giderek bakanlığın durdurma kararını İBB ekiplerine bizzat tebliğ etti.

Bu gelişmelerin ardından konu Arnavutköy Belediye Meclisi gündemine taşındı. Mecliste konuşan CHP Grup Başkanvekili Ayhan Örs, Mavigöl'ün "doğal değil, yapay bir gölet" olduğunu savundu. Gölette "balık yaşamadığını" öne süren Örs, "Biliyorsunuz, o gölün hiç kimseye bir hayrı yok, burası Arnavutköy'e bir şey katmaz. Mevcut gölün sadece toprak dolgu sistemiyle doldurularak rehabilite edilebilir" diyerek kararın doğru olduğunu iddia etti. Örs'ün bu sözleri hem meclis üyeleri hem de kamuoyunda büyük tepkiyle karşılandı.

Demirhan: "Mavigöl'ü birlikte koruyalım, geleceğimiz için sahip çıkalım"

CHP grubunun açıklamalarına yanıt Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Hamdi Demirhan'dan geldi. Demirhan, İBB Meclisi'nden geçen kararın toplamda 20 farklı döküm noktasını kapsadığını hatırlatarak, "Biz kalan 19 alana itiraz etmedik. Ancak Mavigöl farklı. Burası yaklaşık 30 hektar büyüklüğünde, doğal kaynaklarla beslenen, bölge halkı tarafından benimsenmiş bir göl. Tarım İl Müdürlüğü burada yıllardır yavru balık bırakıyor, oluşmuş bir ekosistem var" dedi.

Demirhan, 2022 yılında Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından gölün "öneri sulak alan" olarak tescillendiğini, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 10 Temmuz 2025 tarihli yazısıyla da bölgenin "potansiyel doğal sit alanı" içinde yer aldığının resmen bildirildiğini aktardı. Aynı yazıda, "bundan sonra yapılacak tüm işlemler için müdürlükten görüş alınması gereklidir" ifadelerinin yer aldığını vurguladı.

Konuşmasının devamında Mavigöl'ün geçmişte de benzer tehditlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Demirhan, "İBB, daha önce de burayı mezarlık alanı yapmak istemişti. O zaman da karşı çıktık. Şimdi döküm sahası ilan edilmek isteniyor. Bırakın doğamız, geleceğimiz bizim olsun. Gelin, hep birlikte bu alanı koruyalım" çağrısında bulundu.

Demirhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası Arnavutköy'e, özellikle Bolluca'ya mal olmuş, doğal kaynaklarla beslenen bir göl. Su sporları yapılabilecek, doğal piknik alanı olarak değerlendirilebilecek bir yer. Gelin, burayı birlikte projelendirelim. Siz de muhalefet olarak bu sürece destek verin. Çünkü bilim insanlarının bile kabul ettiği, oluşmuş bir doğal ekosistemin bulunduğu bu alana birlikte sahip çıkmamız gerekiyor."

CHP'li meclis üyelerinin bu sözlerine tepki gösteren AK Parti Meclis Üyesi Ercan Döner ise bölge halkının görüşlerini kürsüye taşıdı. Döner, "Halk artık buna tepki vermiş durumda. Devamlı hafriyat araçlarının geçmesi, devamlı yolların bozulması, akşama kadar Bolluca'nın içinde hafriyat araçları geçiyor. Tüm esnaflar da bundan mağdur durumda. Vatandaş da mağdur durumda. Gelin hep birlikte hareket edelim. Hepimiz burada yaşıyoruz. Gelin orayı doldurmayalım. Rehabilite edilecekse farklı yolları var bunun ya. Etrafını çevirelim, ağaçlandıralım, orman haline getirelim ama gölü koruyalım. O esintiyi, o güzelliği, yani o fotoğraf karesinde çıkacak durumu koruyalım orada. Hep birlikte koruyalım. Bunun kim olduğunun önemi yok. Hem de hep birlikte vatandaşın mağdur olmuş olduğu bu kamyon yığınından, hafriyat yığınından kurtulalım. Bolluca halkı orasının bir hafriyat sahası alanını istemiyor. İnelim hep birlikte Bolluca'ya soralım. Diyelim ki buranın hafriyat sahası olmasını kabul ediyor musunuz?" dedi.

Alınan karara vatandaşlar tepki gösterdi

Mavigöl'ün döküm sahası ilan edilmesine tepki gösteren Yunus Emre Özdemir isimli vatandaş, "1999 yılından bu yana Bolluca'dayım. Biz yirmi beş yıldır buradayız. Bu göl bizim çocukluğumuz, nefesimiz. Balık var, kuş var, piknik yapıyoruz. Bir tarafı doğa, bir tarafı neredeyse çöl. Şimdi bu doğayı da yok etmeye çalışıyorlar. Buna karşıyız. Bolluca halkı olarak döküm sahası istemiyoruz" dedi.

İbrahim Yılmaz isimli vatandaş ise, "Orası döküm sahası olmasın. Ağaçlar dikip banklar koyun, insanlar gelsin dinlensin. Boğazköy'de kamyon yüzünden insanlar öldü. Arnavutköy'e bu kamyonlar bir daha girmesin" diye konuştu.

Arnavutköy Belediyesi, Mavigöl ve çevresine yönelik doğa tahribatını durdurmak için hem sahada hem de meclis düzeyinde yürüttüğü süreci kararlılıkla sürdürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Arnavutköy Belediyesi, Yerel Haberler, istanbul, Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mavigöl Döküm Sahası Kararına Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Filenin Sultanları’na büyük ayıp Filenin Sultanları'na büyük ayıp
3 milyon ehliyet çöp olacak Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı 3 milyon ehliyet çöp olacak! Sürücüler dikkat, 10 gün kaldı
Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor Koparılması halinde 500 bin lira cezası var Köylüler mezarlıkta vardiyalı nöbet tutuyor! Koparılması halinde 500 bin lira cezası var
Lopez İstanbul’a geliyor Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı Lopez İstanbul'a geliyor! Sahne altyapısı 5,5 ayda tamamlandı, kabloların uzunluğu şehirleri aştı
Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor Mert Hakan Yandaş 2 yıllık imzayı atıyor
Etkin pişmanlık ifadesinde ’İmamoğlu’ iddiası: Seçim için para topladı Etkin pişmanlık ifadesinde 'İmamoğlu' iddiası: Seçim için para topladı
Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı… Ama yapay zekâymış Kısa sürede 100 binlerce kişi takip etti, evlenme teklifleri aldı!… Ama yapay zekâymış
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan LGS’deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan LGS'deki iddialara sert tepki: Tek bir açıklaması var, o da imam hatip düşmanlığı
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan süreç mesajı: İmralı her türlü desteği veriyor
Süper Lig’de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu Süper Lig'de kullanılacak yeni futbol topu belli oldu

09:17
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
26 ilde anket yapıldı, çıkan sonuç liderleri kara kara düşündürecek
09:05
Kulisler hareketli İki vekil CHP’ye geçiyor
Kulisler hareketli! İki vekil CHP'ye geçiyor
07:54
52 yıllık anlaşma sona eriyor Türkiye harekete geçti
52 yıllık anlaşma sona eriyor! Türkiye harekete geçti
01:21
Ankara’da ters yön dehşeti Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
Ankara'da ters yön dehşeti! Sürücüler olay yerinde hayatlarını kaybetti
14:37
Mazlum Abdi’ye suikast girişimi Yakın koruması öldürmeye çalıştı
Mazlum Abdi'ye suikast girişimi! Yakın koruması öldürmeye çalıştı
14:31
Beşiktaş’ın Avrupa Ligi’ndeki muhtemel rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakibi belli oldu
14:29
Hindistan’da şiddetli yağışlar 125 can aldı
Hindistan'da şiddetli yağışlar 125 can aldı
14:26
Altan Öymen’in cenaze törenine damga vuran görüntü
Altan Öymen'in cenaze törenine damga vuran görüntü
14:13
Mısır’da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
Mısır'da kısa şortla deveye bindi, sonrasında olanlar inanılmaz
14:12
Sebastian Szymanski’den Feyenoord’a mesaj: Görüşürüz
Sebastian Szymanski'den Feyenoord'a mesaj: Görüşürüz
14:09
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
Camide komşusunun boğazını kesen caninin ifadesi en az olay kadar vahim
14:00
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Polis, farları açık olmadığı gerekçesiyle aracın camını kırıp sürücüye yumruk attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2025 10:52:17. #7.13#
SON DAKİKA: Mavigöl Döküm Sahası Kararına Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.