Arnavutköy'de Çocuklar Karla Eğlendi - Son Dakika
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Arnavutköy'de Çocuklar Karla Eğlendi

Arnavutköy\'de Çocuklar Karla Eğlendi

Çocuklar Arnavutköy'de kar yağışıyla birlikte poşetlerle kayıp, kar topu oynayarak eğlendi.

11.02.2025 14:36
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Arnavutköy'de çocuklar karın tadını yokuştan poşetlerle kayarak ve kar topu oynayarak çıkardı. Çocukların doyasıya eğlendiği ve kar sevincini yaşadığı anlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı bazı ilçelerde yolları beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışının ardından okulların tatil edildiği 9 ilçeden biri olan Arnavutköy'de, çocuklar arkadaşlarıyla karın tadını çıkardı. Okullarından çıkan çocuklar, yüksek bir tepeye giderek önce kar topu oynadı ardından poşet, tepsi ve leğenlerle kaydı. Kar yağışı altında eğlenen çocuklar güzel vakit geçirdi. Çocukların, karın tadını çıkardığı anlar havadan görüntülendi. Öte yandan, bazı vatandaşlarında kardan adam yaptığı görüldü.

"Tepede karın tadını çıkarıyoruz"

Karın tadını çıkardıklarını ifade eden Zübeyir Koçak, "Herkes kayıyor, tepede karın tadını çıkarıyoruz. Tepsilerle kayıyoruz. Kar yağınca okullar tatil oldu. Arkadaşlarım leğenle kaymayı denediler olmadı, ben de tepsiyi aldım" dedi.

"Kar topu savaşı yapıyoruz"

Ömer Faruk Üzümcü ise, "Poşetlerin üstünde kayıyoruz, eğleniyoruz, kar topu savaşı yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarla kayınca güzel oluyor"

Eray Koç ise,"14 yaşındayım. Okul tatil oldu, hemen yemeğimizi yedik, evden çıktık. Buraya geldik kayıyoruz. Tepe her zaman böyle 4 yılda bir oluyor. Arkadaşlarla kayınca güzel oluyor. Güzel hissediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Çocuklar Karla Eğlendi - Son Dakika

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