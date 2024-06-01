Arnavutköy'de düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Arnavutköy'de düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı

Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşu ve derneklerin ortaklaşa düzenlediği Filistin'e Destek Mitingi'ne yüzlerce vatandaş katıldı. Mitingde çocuklar Filistin'in halk oyunu ile Gazze'ye destek verdi. Programda bazı çocuklar gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Organizasyonun yapıldığı alan dron ile havadan görüntülendi.

01.06.2024 21:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı. Mitingde çocuklar Filistin'in halk oyunu ile Gazze'ye destek verdi.

Arnavutköy'de sivil toplum kuruluşu ve derneklerin ortaklaşa düzenlediği Filistin'e Destek Mitingi'ne yüzlerce vatandaş katıldı. Mitingde, kefene sarılmış temsili cenazeler alana konularak İsrail'in Filistin'e yönelik katliamı protesto edildi. Bazı çocuklar programa Filistin'in yöresel kıyafetlerini giyerek katıldı. Duaların okunduğu ve ezgilerin söylendiği programda çocuklar Gazze'ye destek vermek için Filistin halk oyunu 'Dabke' dansını da yaptı. Devam eden programda bazı çocuklar gözyaşlarına hakim olamayarak ağladı. Duygu dolu anların yaşandığı program, tekbir ve duaların ardından son buldu. Organizasyonun yapıldığı alan dron ile havadan görüntülendi.

"Gazze'de devam eden vahşeti dile getirmek adına toplanmış bulunuyoruz"

Programa katılan Serkan Temur, "Bugün Gazze'de devam eden vahşeti dile getirmek adına toplanmış bulunuyoruz. Bu katliamı en azından Arnavutköy halkı olarak dile getirmek ve duyarsız kalmadığımızı belirtmek isteriz" şeklinde konuştu.

Programa katılan Fenerbahçeliler Derneği Arnavutköy Başkanı Gencay Karademir ise, "Tüm taraftarlar dernekleriyle beraber vatandaşlarımızı bir araya toplayarak feryadımızı haykırmak, sesimizi duyurmak istedik. Filistin'de ölen çocuklarımız için kendi elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmak istedik. Herkesin çocuğu var, biz onları figür olarak tüm Arnavutköy'e hissettirmek istedik. O anları yaşadık ve yaşattırmak istedik" ifadelerini kullandı.

"Ben oradaki mazlumların sesi olmak istedim"

Programa katılan Ömer Ümeyr Gül, "İzzettin El Kassam tugaylarının sözcüsü olan Ebu Ubeyde'nin kıyafetleriyle programa katıldım. Herkesin yüreğine dokunabilmişimdir umarım. Filistin için toplandık burada. Sivil toplum kuruluşlarının düzenlemiş olduğu bir program. Allah hepsinden razı olsun. Ben oradaki mazlumların sesi olmak istedim. Herkes benimle fotoğraf çekildi ve bazı insanlar bana umut olduğumu söylediler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Filistin, İsrail, Gazze, Hakim, Etkinlik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Arnavutköy'de düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Alevler evlere kadar ulaştı Manisa’da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor Alevler evlere kadar ulaştı! Manisa'da orman yangını saatlerdir söndürülemiyor
19:40 Korkudan okulunu dondurmuştu Üniversiteli Aslıhan’ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı Korkudan okulunu dondurmuştu! Üniversiteli Aslıhan'ı bıçaklayan saldırgan aylar sonra yakalandı
18:34 AK Parti’de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak AK Parti'de olağan kongre süreci ekim ayında başlayacak
18:31 İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket “Enflasyonu hangi parti çözer“ sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar İktidar ve muhalefeti kara kara düşündürecek anket! "Enflasyonu hangi parti çözer" sorusuna vatandaşların verdiği cevap bir hayli manidar
18:29 İstanbul’da korkutan görüntü Denizin rengi sarıya büründü İstanbul'da korkutan görüntü! Denizin rengi sarıya büründü
21:14 Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11’i belli oldu Arda Güler mücadeleye yedek başlayacak! Şampiyonlar Ligi finalinde takımların ilk 11'i belli oldu
18:47 Şanlıurfa’da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı Şanlıurfa'da biçerdöver yüksek gerilim hattına temas etti: 2 ölü, 3 yaralı
17:53 Muş’ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti Muş'ta 2 yaşındaki çocuk evin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
17:01 Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı Başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan küçük çocuk canını zor kurtardı
16:59 Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu’ya Bayraktar TB3 zorlu sınavdan geçti: Adım adım TCG Anadolu'ya
16:44 Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail Kurbanlık hayvanı istediği fiyattan almak için dakikalarca pazarlık yaptı: Benim için zarar et İsmail
16:31 Pervin Buldan’dan Çiller’e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle
16:27 Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı Cadde ortasında koyun kesti, yetmedi tüm pisliğini de kanala boşalttı
16:24 Fenerbahçe, Michy Batshuayi’nin sözleşmesini uzattı Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin sözleşmesini uzattı
16:01 Fenerbahçeliler çok kızacak Dursun Özbek’ten bomba Mourinho yorumu Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2024 22:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de düzenlenen Filistin'e Destek Mitingi'nde çocuklar gözyaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement