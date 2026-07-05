Arnavutköy'de İki Hayvan Kurtarıldı

Arnavutköy'de yumuşak toprağa saplanarak mahsur kalan iki büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kurtarıldı. Kurtarma çalışmalarında iş makinesi de kullanılırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otladıkları sırada yumuşak toprağa saplanan iki büyükbaş hayvan kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkamadı. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, hayvanlara zarar vermeden kurtarabilmek için geniş çaplı çalışma başlattı. İlk olarak hayvanların bulunduğu yumuşak zeminin etrafı kazılırken, çalışmaların yetersiz kalması üzerine bölgeye iş makinesi çağrıldı. İş makinesinin desteğiyle toprağın kontrollü şekilde kazılmasının ardından mahsur kalan iki büyükbaş hayvan bulundukları yerden çıkarılarak kurtarıldı.

Saatler süren kurtarma çalışmaları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL