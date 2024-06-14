Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı

Arnavutköy'de bir manda yavrusu aniden yola çıkarak araçların arasına daldı. İETT sürücüsü ve servis sürücüsü tarafından takip edilen manda yavrusu, uzun süre trafiği birbirine kattı. Sonunda polis ekiplerine teslim edilen manda yavrusunun bu anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

14.06.2024 10:53
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Arnavutköy'de yola çıkan manda yavrusu, trafiği birbirine kattı. Kilometrelerce yol kat eden manda yavrusunu, bir sürücü araç çarpmaması için takip ederken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Sultangazi Arnavutköy yolu üzerinde yaşandı. Bir manda yavrusu aniden yola çıkarak araçların arasına daldı. Manda yavrusunu fark eden bir İETT sürücüsü, önünü keserek önce trafikten uzaklaştırmaya çalıştı. Başarılı olamayan İETT sürücüsü vazgeçerek yoluna devam etti. Otobüsün arkasından gelen servis sürücüsü ise manda yavrusunu takip etmeye başladı. Manda yavrusuna araç çarpmaması için uzun süre mücadele eden servis sürücüsü, durumu fark eden polis ekiplerine manda yavrusunu teslim etti. Mandanın trafiği birbirine kattığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, manda yavrusunun seyir halindeki trafikte araçlara zor anlar yaşattığı ve servis sürücüsü tarafından polis ekiplerine teslim edildiği görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de Yola Çıkan Manda Yavrusu Trafiği Birbirine Kattı - Son Dakika
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