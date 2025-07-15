Arnavutköy\'den Şehit Ömer Halisdemir\'in kabrine 6 gün pedal çevirdiler

15 Temmuz hain darbe girişiminin simge isimlerinden Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen bisiklet turunun bu yıl 9'uncusu gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda bir araya gelen bisikletli sporcular 6 gün boyunca bin kilometre mesafe kat ederek 15 Temmuz'da Şehit Ömer Halisdemir'in Niğde Bor ilçesindeki Çukurkuyu beldesindeki kabrine ulaştı.

Arnavutköy Belediyesi tarafından Şehit Ömer Halisdemir anısına düzenlenen Bisiklet Turunda yaklaşık 30 bisikletçi yer aldı.

Günler süren yolculuğun ardından Şehit Ömer Halisdemir'in kabri başına ulaşan sporcular yolculukları boyunca çeşitli illerde ziyaret ettikleri şehitliklerden aldıkları toprağı Halisdemir'in kabrine döktüler.

Milli birlik ve beraberlik ruhunun diri tutulması ve 15 Temmuz şehitlerinin hatırasının yaşatılması amacıyla her yıl bu etinkliği düzenlediklerini söyleyen Arnavutköy Belediyesi Spor Hizmetleri İl Müdürü Mahmut Okur; " Bütün şehirlerden geçerek farklı rotalar da kullanıyoruz bazen geçtiğimiz şehirlerden de toprak alıyoruz. Ömer Halisdemir'i unutturmamak için bu etkinliği 9 yıldır yapıyoruz. Darbe girişimi yapıldığında darbenin ne olduğunu bilmeyecek yaşta olan sporcularımız da var içimizde ama artık hem darbeyi hem de Ömer Halisdemir'i araştırma gereği duyuyorlar. Bu anlamda da etkinliğin hedefine ulaştığını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Ömer Halisdemir anısına düzenlenen turda pedal çeviren sporculardan Fırat Uğur; "6 gün bin km pedal çevirdik. 7 şehrimizden geçtik ve şehit toprağı getirdik. Şehit Ömer Halisdemir için pedal çevirdik. Bizim için zordu ama bir o kadar da onurlu ve gururlu bir süreçti. Yeri geldi bazı arkadaşlarımız kaza yaptı yeri geldi ter döktük ama bundan mutluluk duyduk. Buraya kadar gelip vazifemizi yerine getirdik" ifadelerine yer verdi. - NİĞDE