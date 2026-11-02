Artvin 78'liler Derneği, 1992'den beri tutuklu Sevgi Saymaz'a tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin 78'liler Derneği, 1992'den beri tutuklu Sevgi Saymaz'a tahliye çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Artvin 78\'liler Derneği, 1992\'den beri tutuklu Sevgi Saymaz\'a tahliye çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Artvin 78\'liler Derneği, 1992\'den beri tutuklu Sevgi Saymaz\'a tahliye çağrısı yaptı
Haber Videosu

Artvin 78'liler Derneği, 1992'den bu yana cezaevinde olan Sevgi Saymaz'ın tahliyesini talep etti. Avukat Bedrettin Kalın, Saymaz'ın 35 yılını cezaevinde geçirdiğini, 'hukuksuz disiplin cezaları' nedeniyle şartlı tahliye ihtimalinin ortadan kaldırıldığını söyledi.

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) – Artvin 78'liler Derneği, 1992'den beri tutuklu bulunan Artvinli Sevgi Saymaz'ın tahliye edilmesini istedi. Dernek adına konuşan avukat Bedrettin Kalın, Saymaz'ın şartlı tahliye ihtimalinin, "hukuksuz disiplin cezaları" nedeniyle ortadan kaldırıldığını ifade ederek, "Süreli hapis cezalarında kapalı hapishanede kalınacak en fazla süre 30 yıl olmasına rağmen Terörle Mücadele Kanunu kapsamında bu üst sınır ortadan kaldırılıyor" dedi.

Artvin'in Şavşat ilçesinden olan ve 1992 yılında cezaevine giren Sevgi Saymaz'ın, uzun süredir cezaevinde tutulmasına ilişkin Artvin 78'liler Derneği tarafından açıklama yapıldı. Dernek lokalindeki açıklamayı avukat Bedrettin Kalın okudu.

Kalın, Kandıra 1 Nolu cezaevinde bulunan Sevgi Saymaz'ın "35 yılını" cezaevinde geçirdiğini, buna rağmen tahliye edilmediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Hukuksuz disiplin cezaları ile şartlı tahliye ihtimali ortadan kaldırılıyor. Yani infazlar yakılıyor. Bu olmaz ise idare gözlem kurulu kararı ile şartlı tahliye engelleniyor. Gardiyan tutanaklarına dayanılarak asliye ceza mahkemelerinde davalar açılıyor. Mutlaka cezalar veriliyor. Esasen bu davalar adli davalar olup infazı da adli suçlara ilişkin infaz usulü kapsamında olmalı. Ancak tüm cezalar toplanıyor ve tek hükümmüş gibi infaz ediliyor. Ana dosya siyasi olduğu için tüm adli dosyalar siyasi dosyalarla birleştiriliyor. Bu uygulama 7242 sayılı yasaya dayanılarak yapılıyor. Sonuçta sürekli davalar açılıp birleştirildiği için tahliye durumu olmuyor. Ceza hiç bitmiyor. Fiilen bu durumdakiler ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmış oluyor. Süreli hapis cezalarında kapalı hapishanede kalınacak en fazla süre 30 yıl olmasına rağmen Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kanuna dayanılarak bu üst sınır ortadan kaldırılıyor. Eşitlik ilkesi de bozuluyor.

Bizler bu en temel insan hakları sorununun çözümü için disiplin cezalarının infaz yakmalarının son bulmasını, bunların zaman aşımına tabi olmasını istiyoruz. Adli dava kararları ile siyasi dava kararlarının içtima edilmemesini, her dosyanın kendi içinde işlem görmesini talep ediyoruz. Bu şekilde siyasi dava hükmü ayrı infaz edilmeli, adli dosyalar lehte olan durumlar kapsamında değerlendirilerek, denetimli serbestlik kapsamında infaz edilerek siyasi tutsaklar için tahliye yolu açılmalıdır. Siyasi hapis cezalarında bir üst sınır olmalı. Eşitlik ilkesi gereği bu sınır 30 yıl olmalıdır. Sevgi Saymaz mevcut yasal mevzuat kapsamında 36 yılı tamamladığında da asliye ceza mahkemesi kararları nedeniyle tahliye olamayacaktır.

Bu konuda yasal düzenleme gerekmekte olup 7242 sayılı yasa değiştirilirse sorun çözülecektir. Çünkü infaz konusunda her hükmün ayrı işlem görmesi zaten ceza infaz kanununda yer almaktadır. Sevgi Saymaz ile aynı durumda olan birçok mahkum halen cezaevindedir. Sevgi Saymaz 36 yıl ceza almış, 1992 tarihinden itibaren hapiste ve en uzun süre cezaevinde kalan kişidir. Hak ederek tahliye tarihi 2028 olmakla birlikte asliye ceza mahkemelerinde verilen 10 yıl hüküm eklendiğinde hak ederek tahliye tarihi 2038 oluyor. Kaldı ki sürmekte olan davalarla bu süre daha da uzayarak yaşam boyu hapse dönüşüyor.

Sevgi Saymaz ve aynı durumda olan bütün siyasi tutsakların özgürlüğü için ve insan haklarının gereği olarak mevzuattaki haksızlıkların düzeltilmesini talep ediyoruz."

Kaynak: ANKA
PolitikaArtvinGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! İşte en düşük emekli maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti Hakkı Bulut vasiyet kararını açıkladı! Çocuklarıyla ilgili sözleri dikkat çekti
Kavga, olay ne ararsan var İşte Fenerbahçe’nin yeni hocası Conceiçao’nun bilinmeyenleri Kavga, olay ne ararsan var! İşte Fenerbahçe'nin yeni hocası Conceiçao'nun bilinmeyenleri
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Biri bu işe dur desin TikTok’taki görüntüler pes dedirtti Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Bahçeli’nin “100 il, 1000 ilçe“ açıklamasında adı geçmişti İlçe halkında büyük heyecan Bahçeli’nin "100 il, 1000 ilçe" açıklamasında adı geçmişti! İlçe halkında büyük heyecan
Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı Sinem Kobal evinin kurallarını açıkladı! Kenan İmirzalıoğlu itirafı şaşırttı
Bir gün polis, bir gün gazeteci Sonunda yakayı ele verdi Bir gün polis, bir gün gazeteci! Sonunda yakayı ele verdi
Fenerbahçe’nin stadı önünde ilginç anlar Hoca sitem etti Fenerbahçe'nin stadı önünde ilginç anlar! Hoca sitem etti
16:47
Fenerbahçe’de Conceiçao krizi İşte anlaşmayı tıkayan konu
Fenerbahçe'de Conceiçao krizi! İşte anlaşmayı tıkayan konu
16:26
İstanbul’a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
İstanbul'a gelmesi beklenen Conceiçao, bakın nerede ortaya çıktı
15:38
PKK’nın mevzileri el değiştirdi Karaçok Dağı’ndaki 10 nokta boşaltıldı
PKK'nın mevzileri el değiştirdi! Karaçok Dağı'ndaki 10 nokta boşaltıldı
15:17
Sözün bittiği yer Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
Sözün bittiği yer! Savaş bacağını aldı, futbol sevgisini alamadı
15:06
Süper Lig’de şampiyonluk oranları güncellendi Fener taraftarı kahroldu
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fener taraftarı kahroldu
14:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj Azerbaycan halkına ve Aliyev’e seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gökyüzünde dikkat çeken mesaj! Azerbaycan halkına ve Aliyev'e seslendi
14:48
EYT’yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut Peki teklif kimleri kapsıyor İşte detaylar
EYT'yi kıl payı kaçıranlar için yeni umut! Peki teklif kimleri kapsıyor? İşte detaylar
14:40
Araştırma 28 ilde yapıldı Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
Araştırma 28 ilde yapıldı! Muhalefet cephesini kara kara düşündürecek anket
14:13
Emir Sarıgül’ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
Emir Sarıgül'ün iddiaları sonrası Özgür Özel için düğmeye basıldı
14:01
Bodrum’da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
Bodrum'da sağanak sonrası 9 mahallede 17 ev ve 3 iş yerini su bastı
13:39
Market zincirine akılalmaz siber saldırı Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Market zincirine akılalmaz siber saldırı! Dolapları 50 dereceye çıkardılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2026 16:50:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Artvin 78'liler Derneği, 1992'den beri tutuklu Sevgi Saymaz'a tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android