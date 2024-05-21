Artvin Arıcılar Birliği, 'Fadime Abla' Ballarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Artvin Arıcılar Birliği, 'Fadime Abla' Ballarına Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

Artvin Arıcılar Birliği, sosyal medyada 'Macahel balı' adı altında 'Fadime Abla' ballarının satılmasına tepki gösterdi. Arıcılar, denetim olmaması nedeniyle merdiven altı üretilen balların satışının arıcıları zor durumda bıraktığını belirtti. Birlik, sahte balı satanlar hakkında hukuki işlemler başlatacak.

21.05.2024 15:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Malik Yavuz, sosyal medyada 'Macahel balı' adı altında 'Fadime Abla' ballarının satılmasına tepki gösterdi. Yavuz, denetim olmaması nedeniyle merdiven altı üretilen balların satışı nedeniyle arıcıların zor durumda kaldığını söyledi. Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş ise "Bu yaşanan durumla ilgili Bakanlığımızın gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz ve bizler de birlik olarak bu sahte balı satanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Artvin Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Malik Yavuz ve Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, piyasada 'Macahel balı' adı altında satılan 'Fadime Abla balları' ve arıcıların yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Malik Yavuz, şunları söyledi:

"Denetim olmadığı için sahte bal satışı yapılıyor"

" Türkiye'de Fadimeler çok. Türkiye, Fadimeleri çoğaltan sistemin ta kendisidir. Sistemin bir denetim mekanizması olmadığından, sahte bal üretip pazarlayan anlayışın ya da kişilerin üzerine gitme gibi bir niyeti olmadığı içinde Fadimeler çoğalıyor. Fadime şu; Türkiye'nin değişik yerlerinde ya da yurt dışında Batum gibi yerlerde üretilen merdiven altı ballarının Türkiye'de satışını yapan insanlardır. Bundan dolayı arıcılarımız gerçek ballarını satmakta zorluk çekmektedirler. Tüketicilerimize biz şunu öneriyoruz; ballarını birliklerden ve barkodlu alsınlar. Fadime markasıyla satılan balın Artvin'le hiçbir ilişkisi yok ve Fadime Türkiye'nin hangi ilden, hangi ilçeden ya da hangi köyden olduğu bilinmemektedir ama Fadime burada kendi becerisini kullanarak Borçka Macahel balını piyasaya sürmeye çalışmaktadır. Artvin'de gerek Artvin Arıcılar Birliği, gerekse Ankara Merkez Birliğimiz mücadele vermiş olmasına rağmen bu sahte bal konusunda başarı sağlamış durumda değildir. Fadime ismini kullanarak satılan balın Macahel balıyla kesinlikle bir ilişkisi yoktur.

"Birlik olarak sahte ballara karşı harekete geçtik"

Birlik harekete şöyle geçti; bu Fadime'nin sahte bal sattığını gerek sosyal medyadan gerekse haber kanallarından duyurmaya çalıştık ama ne derece başarılı olduğumuz tartışılır ve bize basın ne kadar yer veriliyor ya da vermiyor bu da bir tartışma konusu. Bizim isteğimiz sadece bu değil Türkiye genelinde bunun yaygınlaşması ve bu Fadime tipi insanların cezalandırılması. Ne yazık ki bunlar ödüllendiriliyor. Bu Fadime tipi balların sosyal medyada reklamları var ve hiçbir kimse bu ballardan tahlil yaptırmıyor. Eğer yetkililer Tarım Bakanlığı, tarım il müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri ve benzer yetkileri bulunduran kurum temsilcileri görevlerini yapmış olsalardı Fadimeler Türkiye'de kendini pazarlayamazlardı."

"Firmalar hakkında hukuk mücadelesi başlatacağız"

İbrahim Durmuş ise şunları söyledi:

"Bu soruyu kimseden duymak istemezdim ama son günlerde en çok sorulan soru bu bize. Artvin'in balı kalitesiyle Türkiye'de öne çıkmıştır ve kaliteyi de kalite yapan da Artvin'in coğrafyası ve Artvinli arıcılarımızın da katkılarıyla oluşmasıdır. Bizim ballarımız piyasada iyi para ettiği için, bizim arıcılarımızın emeği üzerinden Artvin balı satıp para kazanmak istiyorlar. Ballarını da daha çok sosyal medya üzerinden Artvin balı adı altında, Artvin balı olamayan balı satıyorlar. Bu durum bizim Artvinli aracılarımızı çok üzüyor ve bizleri zor duruma bırakıyor. Bizim Artvin'de ürettiğimiz ballarımızı kısa zamanda satarız ve büyük şehirlerde oturan insanlarımız bilir. Biz de ballarımızı 8 ve 9. aylarda kovandan aldığımızda tüketicilerimiz siparişlerini verirler ve bizlerde kargolarla yurt içine göndeririz ve bizim elimizde ballarımız kalmaz ama son zamanlarda Artvin balı adı altında Fadime gibi isimler kullanarak hatta bölgemizin de resimleri kullanılarak sosyal medya aracılığıyla ballarını satıyorlar. Maalesef gerçeği bilmeyen tüketicilerimizde balı tattıktan sonra Artvin balı böyleyse bir daha da bizim ballarımızı almıyorlar ve dolaysıyla bu sahte balı satanlar Artvin balını ve biz Artvinli arıcıları lekeliyorlar. Bu yaşanan durumla ilgili Bakanlığımızın gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz ve bizlerde birlik olarak bu sahte balı satanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatacağız."

Artvin Arıcılar Birliği, \'Fadime Abla\' Ballarına Tepki Gösterdi
Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Artvin, Tarım, Hukuk, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Artvin Arıcılar Birliği, 'Fadime Abla' Ballarına Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:34 Reisi’nin helikopteri nasıl bulundu Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı Reisi'nin helikopteri nasıl bulundu? Selçuk Bayraktar, o geceye ilişkin bir detayı ilk kez paylaştı
16:29 Kitapyurdu’nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi Kitapyurdu'nun binası Bahçelievler Belediyesi tarafından mühürlendi
15:31 Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu Bordroda yazanla hesaba yatan birbirini tutmuyor! Ortaokulda milyonluk ek ders vurgunu
14:51 Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2’si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı Galatasaray stat müdürüne darp girişimiyle ilgili 2'si futbolcu 5 kişi ifadeye çağrıldı
14:31 İran’da Reisi’nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi İran'da Reisi'nin ölümü sonrası kutlama yapanlarla ilgili harekete geçildi
16:23 Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı Oyuncu Müjde Uzman, tükenmişlik sendromuna yakalandı
15:53 Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama Yılmaz Erdoğan ve Cansu Taşkın ilişkisi hakkında açıklama
15:44 Özel’in, “Kriminal bakan“ sözlerine Soylu’dan yanıt gecikmedi Özel'in, "Kriminal bakan" sözlerine Soylu'dan yanıt gecikmedi
15:33 Aynı gruptayız Portekiz’in EURO 2024 kadrosu belli oldu Aynı gruptayız! Portekiz'in EURO 2024 kadrosu belli oldu
14:52 Bu sözler çok su kaldırır CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP’den iki ismi işaret etti Bu sözler çok su kaldırır! CHP lideri Özel, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili MHP'den iki ismi işaret etti
14:44 Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi Karşısında polisi gören göçmenler, kuruyemiş yemeye devam edip poz verdi
14:25 Erdoğan’ın, “Şarap festivali“ eleştirilerine İmamoğlu’ndan tek cümlelik yanıt Erdoğan'ın, "Şarap festivali" eleştirilerine İmamoğlu'ndan tek cümlelik yanıt
14:21 İbrahim Reisi kimdir 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor İbrahim Reisi kimdir? 1980 ile 90 arası yaptıkları İranlıları ikiye bölüyor
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Önce tekmeledi, sonra katletti Dehşet anları saniye saniye kamerada Önce tekmeledi, sonra katletti! Dehşet anları saniye saniye kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 17:20:26. #1.11#
SON DAKİKA: Artvin Arıcılar Birliği, 'Fadime Abla' Ballarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement