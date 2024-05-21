Artvin Arıcılar Birliği, \'Fadime Abla\' Ballarına Tepki Gösterdi

Yerel

UĞUR İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Malik Yavuz, sosyal medyada 'Macahel balı' adı altında 'Fadime Abla' ballarının satılmasına tepki gösterdi. Yavuz, denetim olmaması nedeniyle merdiven altı üretilen balların satışı nedeniyle arıcıların zor durumda kaldığını söyledi. Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş ise "Bu yaşanan durumla ilgili Bakanlığımızın gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz ve bizler de birlik olarak bu sahte balı satanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Artvin Arıcılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Malik Yavuz ve Artvin Arıcılar Birlik Başkanı İbrahim Durmuş, piyasada 'Macahel balı' adı altında satılan 'Fadime Abla balları' ve arıcıların yaşadığı sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Malik Yavuz, şunları söyledi:

"Denetim olmadığı için sahte bal satışı yapılıyor"

" Türkiye'de Fadimeler çok. Türkiye, Fadimeleri çoğaltan sistemin ta kendisidir. Sistemin bir denetim mekanizması olmadığından, sahte bal üretip pazarlayan anlayışın ya da kişilerin üzerine gitme gibi bir niyeti olmadığı içinde Fadimeler çoğalıyor. Fadime şu; Türkiye'nin değişik yerlerinde ya da yurt dışında Batum gibi yerlerde üretilen merdiven altı ballarının Türkiye'de satışını yapan insanlardır. Bundan dolayı arıcılarımız gerçek ballarını satmakta zorluk çekmektedirler. Tüketicilerimize biz şunu öneriyoruz; ballarını birliklerden ve barkodlu alsınlar. Fadime markasıyla satılan balın Artvin'le hiçbir ilişkisi yok ve Fadime Türkiye'nin hangi ilden, hangi ilçeden ya da hangi köyden olduğu bilinmemektedir ama Fadime burada kendi becerisini kullanarak Borçka Macahel balını piyasaya sürmeye çalışmaktadır. Artvin'de gerek Artvin Arıcılar Birliği, gerekse Ankara Merkez Birliğimiz mücadele vermiş olmasına rağmen bu sahte bal konusunda başarı sağlamış durumda değildir. Fadime ismini kullanarak satılan balın Macahel balıyla kesinlikle bir ilişkisi yoktur.

"Birlik olarak sahte ballara karşı harekete geçtik"

Birlik harekete şöyle geçti; bu Fadime'nin sahte bal sattığını gerek sosyal medyadan gerekse haber kanallarından duyurmaya çalıştık ama ne derece başarılı olduğumuz tartışılır ve bize basın ne kadar yer veriliyor ya da vermiyor bu da bir tartışma konusu. Bizim isteğimiz sadece bu değil Türkiye genelinde bunun yaygınlaşması ve bu Fadime tipi insanların cezalandırılması. Ne yazık ki bunlar ödüllendiriliyor. Bu Fadime tipi balların sosyal medyada reklamları var ve hiçbir kimse bu ballardan tahlil yaptırmıyor. Eğer yetkililer Tarım Bakanlığı, tarım il müdürlüğü ve ilçe müdürlükleri ve benzer yetkileri bulunduran kurum temsilcileri görevlerini yapmış olsalardı Fadimeler Türkiye'de kendini pazarlayamazlardı."

"Firmalar hakkında hukuk mücadelesi başlatacağız"

İbrahim Durmuş ise şunları söyledi:

"Bu soruyu kimseden duymak istemezdim ama son günlerde en çok sorulan soru bu bize. Artvin'in balı kalitesiyle Türkiye'de öne çıkmıştır ve kaliteyi de kalite yapan da Artvin'in coğrafyası ve Artvinli arıcılarımızın da katkılarıyla oluşmasıdır. Bizim ballarımız piyasada iyi para ettiği için, bizim arıcılarımızın emeği üzerinden Artvin balı satıp para kazanmak istiyorlar. Ballarını da daha çok sosyal medya üzerinden Artvin balı adı altında, Artvin balı olamayan balı satıyorlar. Bu durum bizim Artvinli aracılarımızı çok üzüyor ve bizleri zor duruma bırakıyor. Bizim Artvin'de ürettiğimiz ballarımızı kısa zamanda satarız ve büyük şehirlerde oturan insanlarımız bilir. Biz de ballarımızı 8 ve 9. aylarda kovandan aldığımızda tüketicilerimiz siparişlerini verirler ve bizlerde kargolarla yurt içine göndeririz ve bizim elimizde ballarımız kalmaz ama son zamanlarda Artvin balı adı altında Fadime gibi isimler kullanarak hatta bölgemizin de resimleri kullanılarak sosyal medya aracılığıyla ballarını satıyorlar. Maalesef gerçeği bilmeyen tüketicilerimizde balı tattıktan sonra Artvin balı böyleyse bir daha da bizim ballarımızı almıyorlar ve dolaysıyla bu sahte balı satanlar Artvin balını ve biz Artvinli arıcıları lekeliyorlar. Bu yaşanan durumla ilgili Bakanlığımızın gerekli girişimlerde bulunmasını istiyoruz ve bizlerde birlik olarak bu sahte balı satanlar hakkında gerekli hukuki işlemler başlatacağız."