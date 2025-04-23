Artvin'de 23 Nisan Coşkusu

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- Artvin Vakıfbank İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı uluslararası bir buluşmayla kutladı. Gürcistan'ın Tercoli ilinden gelen "Sapovnela Çocuk Halk Dansları Topluluğu", sergiledikleri sahne performanslarıyla izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Gürcistan'ın Tercoli ilinden gelen "Sapovnela Çocuk Halk Dansları Topluluğu" etkinlikleri, baş koreograf Gocha Chankvetadze'nin öncülüğünde; koreograflar Giorgi ve Tamar Chankvetadze ile grup yöneticisi Irina Buchkhrikidze'nin rehberliğinde yapıldı.

Vakıfbank İlkokulu Müdürü İsrafil Bayrak, "Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105. yıl dönümünü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. Bu anlamlı günde, okulumuzda bizlerle birlikte olan çok değerli yurt dışı misafirlerimize hoş geldiniz demek istiyorum. Sizlerin varlığı, bayramımızın coşkusunu ve anlamını daha da derinleştirmiştir. Farklı kültürlerden gelen siz değerli konuklarımızla bir arada olmak, 23 Nisan'ın evrensel barış ve kardeşlik mesajını bir kez daha en güzel şekilde yansıtmaktadır" dedi.

"23 Nisan, milletimizin, devletimizin ve ulusumuzun büyüklüğünü simgeleyen bir gündür"

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar da 23 Nisan'a ilişkin yaptığı açıklamada, "23 Nisan, milletimizin, devletimizin ve ulusumuzun büyüklüğünü simgeleyen bir gündür. Çünkü Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, dünyada eşi benzeri olmayan bir biçimde, bu özel bayramı çocuklara armağan etmiş; böylece milletimizin geleceği olan sevgili yavrularımıza duyduğu güveni tüm dünyaya ilan etmiştir" diye konuştu.